La inflación es un mal argentino antiquísimo y, quienes viven en estas latitudes, lo han conocido en distintas formas, desde las nulas o negativas en la década de 1990 hasta en su expresión más radical, la de las “hiper” de fines de los 80s. Javier Milei se propuso “exterminarla” y un sondeo muestra que mucho creen que lo está logrando.

Claro que el tema aún no está resuelto y los conflictos bélicos en el mundo que encarecen la energía podrían traer, no sólo más divisas por Vaca Muerta, sino también un nuevo rebote de los precios.

Sin embargo, por ahora parecen haber quedado atrás a la incertidumbre de los precios más cotidianos, según lo relevado por la consultora Zentrix.

El trabajo dado a conocer hoy muestra un cambio de prioridades, con el foco puesto en el poder adquisitivo.

Los números parecen decir que ahora hay estabilidad, pero cuesta llegar a fin de mes y hay incertidumbre por el futuro.

El último Monitor de Opinión Pública muestra un cambio en la agenda económica de la sociedad. Hay un nuevo podio, con tres destacados ganadores. ¿La inflación? relegada y lejos de los números máximos.

Los nuevos problemas económicos argentinos que desplazaron al crecimiento de los precios

Hoy, la principal preocupación son los ingresos y salarios (50,1%), seguida muy de cerca por la incertidumbre económica (49,8%).

Un poco más lejos aparece el desempleo (40,9%), que se mantiene por debajo del 10%, aunque con un crecimiento del empleo no registrado, según las últimas mediciones oficiales.

La inflación, que durante años monopolizó la discusión pública, quedó relegada al último lugar entre los diez temas relevados, con apenas 12,7% de las menciones.

El dato no implica que los argentinos crean que los precios dejaron de subir y más bien refleja que el efecto de la inflación se trasladó a otro terreno, el del deterioro del poder adquisitivo y la dificultad para sostener los gastos cotidianos.

La propia encuesta ayuda a explicarlo. El 81,2% de los consultados afirma que su salario no le gana a la inflación, mientras que el 65,8% considera que el índice de precios publicado por el INDEC no refleja adecuadamente el aumento del costo de vida que percibe en su vida diaria.

¿Hasta qué día alcanza el sueldo en septiembre de 2026?

Si hay un dato que resume el problema del ingreso es el momento del mes en que las familias dejan de tener recursos.

La encuesta muestra que el 65% de los argentinos se queda sin ingresos antes del día 20 de cada mes. Dentro de ese grupo, el 44,4% no logra llegar al día 15 y un 24% ya agotó sus recursos antes del día 10. Incluso, el 12,2% afirma quedarse sin dinero antes del quinto día del mes.

Sólo el 22,9% dice llegar a fin de mes y apenas un 10,7% asegura que además puede ahorrar.

La preocupación por los ingresos mensuales cobra relevancia entre los argentinos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las diferencias sociales marcan hasta cuándo alcanza el salario

Entre los sectores de clase alta, el 53,3% llega a fin de mes y otro 39,4% incluso logra ahorrar. En la clase media, en cambio, más de la mitad (51,4%) agota sus ingresos antes del día 20 y sólo el 16,3% consigue ahorrar.

La situación más crítica aparece en la clase baja. Allí, el 87,6% se queda sin dinero antes del día 20, 57,8% no alcanza el día 15 y 35,5% ya agotó sus ingresos antes del día 10. Ninguno de los encuestados de ese segmento respondió que logra ahorrar a fin de mes.

El crédito deja de ser opción y pasa a ser una necesidad para llegar a fin de mes

La pérdida de poder adquisitivo también se refleja en el endeudamiento de los hogares.

El estudio indica que el 60,2% de los argentinos tomó algún crédito o deuda durante los últimos seis meses. Entre los jóvenes de 18 a 39 años el porcentaje asciende a 67,1%, mientras que en los mayores de 60 baja a 54%.

Entre quienes recurrieron al crédito, el 55,6% lo hizo para cubrir alimentos y salud, mientras que otro **20,4%** necesitó endeudarse para pagar **tarifas y servicios**.

En conjunto,tres de cada cuatro personas endeudadas (76%) utilizaron ese financiamiento para afrontar gastos básicos y no para realizar compras de bienes durables.

Una leve mejora en el ánimo, pero no en el bolsillo

Pese a ese panorama, la percepción sobre la economía muestra una leve mejora respecto de los meses anteriores.

La valoración positiva de la situación económica personal subió del 27,2% al 29,8% entre julio y agosto, mientras que la evaluación negativa sobre la economía del país descendió del 61,8% al 59,4%, según destaca la consultora.

Habrá que esperar para conocer si ese cambio de humor llega a los bolsillos, cruzando los dedos para que la inflación no vuelva a crecer en los próximos meses.