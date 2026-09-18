En esta noticia Discapacidad: el ajuste atado a la inflación

El Gobierno nacional dispuso una actualización del 1,70% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de septiembre.

Lo hizo la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, a través de la Resolución 3487/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Discapacidad: el ajuste atado a la inflación

El incremento se calculó sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de agosto de 2026, y se aplica de manera uniforme, sin diferenciar por tipo de prestación.

Según establece la resolución, el mecanismo de actualización mensual de los aranceles del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad sigue la variación del IPC con base en el mes anterior, en el marco de lo dispuesto por la Ley 27.793.

El nuevo valor se aplica sobre los aranceles que habían sido fijados por la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que en agosto había dispuesto un incremento del 2,10% calculado sobre la inflación de julio .

La resolución también ratificó la continuidad del adicional del 20% sobre el arancel básico que reciben las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica, reconocido por “zona desfavorable” conforme lo establece el artículo 7° bis de la Ley 24.901, que instituyó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.

Los valores actualizados de los aranceles constan en un anexo que, según aclara la propia resolución, se publica en la edición web del Boletín Oficial. La medida entró en vigencia a partir de su publicación.