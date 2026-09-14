The Economist publicó, en su última edición, un nuevo editorial donde advirtió que Javier Milei debe combinar la baja de la inflación con más crecimiento económico y atender las consecuencias sociales de sus reformas.

Además, ubicó ese reclamo en un contexto de aprobación presidencial cercana a los niveles mínimos del mandato, el retroceso de los salarios reales respecto al inicio de su gestión y una contracción en el empleo formal.

“Argentina necesita menos gritos y más crecimiento”, sostuvo el editorial, publicado bajo el antetítulo ´Pan y manteca, no fanfarronadas´. Según la revista, si el Gobierno no logra ese equilibrio, el “remarcable experimento liberal” que encabeza Milei “podría terminar” en 2027.

Baja de la inflación pero una lenta actividad económica

The Economist recordó que el libertario asumió hace tres años prometiendo recortar el gasto público, dominar la inflación y desregular la economía. Muchos analistas, según el propio editorial, dudaban de que pudiera lograrlo, pero destacó que “Milei demostró que estaban equivocados”.

En ese sentido, puntualizó que la inflación anual cayó del 161% —el registro del mes previo a la asunción— al 34% en julio. Agregó que la economía se encaminaba a un segundo año consecutivo de crecimiento, algo poco habitual en la Argentina desde el fin del boom de las materias primas de 2008.

Sin embargo, advirtió que la labor del mandatario “no ha concluido”. Concretamente, señaló que “aunque la economía crece, dicho crecimiento es lento y desigual”. “Los salarios reales siguen por debajo de los niveles registrados cuando asumió el cargo, y los empleos formales han ido desapareciendo. Muchas personas siguen atravesando dificultades”, puntualizó el periódico, pese a la caída de la pobreza.

The Economist sobre el plan de Milei: “Es el momento de concentrarse más en el crecimiento”

Para The Economist, el Gobierno atraviesa una etapa distinta a la de sus inicios y sugirió que mantener la meta antiinflacionaria ya no alcanza. “Hoy en día los argentinos se preocupan más por el empleo que por la inflación”, insistió.

Al respecto, expresó que este objetivo debe complementarse con medidas que impulsen la inversión, el crédito y la actividad, sin resignar el superávit fiscal ni el rechazo a la emisión monetaria, pilares que el editorial respaldó.

“Es el momento de aprovechar los cimientos que ha sentado y centrarse más en el crecimiento, aunque ello implique una desaceleración algo menor en la inflación”, sostuvo el texto, pero incorporando medidas que amplíen el financiamiento de las empresas y favorezcan la creación de empleo privado .

Fin del cepo, menos intervención y apuesta al crecimiento: la hoja de ruta que Milei debería seguir, según The Economist.

Las dos medidas que debe tomar Milei, según The Economist

El editorial conectó ese desafío con la elección de 2027 y advirtió que la aprobación presidencial se encuentra cerca de sus mínimos históricos. Según el medio británico, las encuestas muestran que buena parte del electorado tiene peor imagen del presidente que de varios dirigentes peronistas.

La perspectiva de un retorno al pasado, alertó, resulta “alarmante para Argentina y para el destino del experimento de liberalismo económico más importante del mundo”. Según la publicación, la solución que debe adoptar el Gobierno requiere “un enfoque más libertario, no menos”.

A modo de recomendación, The Economist sostuvo que Milei debe eliminar los controles de capital todavía vigentes y que el Banco Central deje de intervenir en los mercados para sostener de forma indirecta al peso.

Esas decisiones, señalan, permitirían “ una política monetaria más flexible ” y facilitarían a impulsar el acceso al crédito para las empresas.

“Un crecimiento más acelerado aumentaría la recaudación fiscal, permitiendo a Milei reducir aún más los absurdos impuestos a la exportación —y tal vez otros tributos— sin poner en peligro su preciado superávit presupuestario. Esto podría desencadenar un círculo virtuoso”, aseguró el editorial.