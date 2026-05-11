La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantendrá durante mayo de 2026 los nuevos parámetros de monitoreo sobre transferencias, saldos y movimientos financieros realizados por personas físicas y empresas. Las medidas alcanzan a bancos, billeteras virtuales y entidades financieras, que deberán informar determinadas operaciones cuando superen los montos establecidos por el organismo. Los cambios impactan sobre transferencias, extracciones, plazos fijos, acreditaciones y consumos, entre otros movimientos. Los límites vigentes para informar operaciones quedaron definidos de la siguiente manera: Transferencias y acreditaciones bancarias Extracciones en efectivo Saldos bancarios mensuales Plazos fijos Billeteras virtuales Tenencias en sociedades de bolsa Compras como consumidor final Cuando una operación resulta inconsistente con el perfil fiscal del usuario o no puede justificarse claramente, el organismo puede solicitar documentación adicional. Entre los comprobantes más habituales aparecen: El objetivo es verificar el origen lícito de los fondos y controlar que el contribuyente tenga regularizada su situación fiscal. Las entidades financieras están obligadas a reportar información vinculada a: Estos controles forman parte del sistema de monitoreo financiero que ARCA mantiene sobre operaciones de determinado volumen. Cuando un banco o billetera virtual retiene una operación, especialistas recomiendan: Esto último puede generar alertas adicionales dentro de los sistemas de control financiero. Aunque ARCA establezca límites oficiales para informar operaciones, cada banco o billetera virtual puede aplicar controles internos propios. Por ese motivo, una entidad financiera podría solicitar justificación de fondos incluso por montos inferiores si detecta movimientos inusuales o inconsistentes con la actividad declarada del cliente.