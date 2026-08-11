Régimen Simplificado de Ganancias: qué hacer para evitar multas y sanciones si te llega un intimación de ARCA
Noelia Girardi, gerente de Impuestos en Lisicki, Litvin y Avelovich, detalló a El Cronista los límites de cada tipo de deducción explicó el paso a paso para contribuyentes y profesionales ante fiscalizaciones.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 11 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.