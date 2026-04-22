En la última paritaria entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), y las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA se acordó un aumento remunerativo escalonado. Además, los empleados de comercio deberán tener en cuenta las sumas no remunerativas de $ 40.000 y $ 60.000 prorrogadas hasta junio, y una nueva suma fija no remunerativa adicional de $ 20.000 por mes (abril, mayo y junio). El acuerdo de abril establece un 5% remunerativo escalonado: Para que el empleado de comercio sepa si cobró bien en abril, deberá hacer el cálculo sobre el básico más las sumas no remunerativas existentes. Entonces, la fórmula para calcular el sueldo de abril es aplicar el 2% remunerativo, las sumas no remunerativas prorrogadas y los $ 20.000 adicionales. Con esta información, el empleado de comercio podrá revisar si el recibo de sueldo es correcto. Por ejemplo, para un empleado de categoría Administrativo A con jornada completa, la liquidación de abril debería incluir los siguientes conceptos: Si al revisar el recibo falta alguno de estos conceptos o los montos no coinciden, lo primero es verificar la categoría y la jornada laboral, ya que las cifras varían. Los montos son proporcionales para quienes trabajan jornada reducida o tuvieron ausencias injustificadas durante el mes. En caso de encontrar una diferencia que no tenga explicación, conviene hablar directamente con el área de recursos humanos o con el contador de la empresa.