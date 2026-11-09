El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, convocó este lunes a elecciones provinciales para el 14 de febrero de 2027. Con esa fecha, la provincia patagónica se perfila para abrir el calendario electoral del año próximo.

Figueroa oficializó el llamado mediante el Decreto 1860/2026, publicado en el Boletín Oficial. En paralelo, el intendente de la capital neuquina, Mariano Gaido, firmó su propio decreto y fijó la misma fecha para los comicios municipales.

El Gobierno provincial vinculó el adelantamiento con una tradición de Neuquén en las últimas elecciones. En 2023, Neuquén y Río Negro abrieron el calendario electoral el 16 de abril. En 2019, la provincia votó todavía antes, el 10 de marzo.

Qué se vota en Neuquén el 14 de febrero

Los neuquinos elegirán gobernador y vicegobernador. Además, renovarán las 35 bancas de la Legislatura, junto con 18 integrantes suplentes, y votarán consejeros escolares en los 14 distritos en los que se divide la provincia.

El decreto provincial alcanza también a 23 municipios y 22 comisiones de fomento. Entre los municipios figuran Aluminé, Andacollo, Añelo, Buta Ranquil, Las Lajas, Loncopué, Picún Leufú, Piedra del Águila, Villa El Chocón y Villa Pehuenia-Moquehue, entre otros.

La convocatoria incluye, además, a los consejos municipales de localidades como Bajada del Agrio, Barrancas, Caviahue-Copahue, El Cholar, Huinganco, Las Coloradas, Los Miches, Taquimilán y Tricao Malal.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén Alvez Julian

Los demás municipios de primera categoría podrían replicar la fecha provincial, en especial los que conducen intendentes afines a la alianza que lideran Figueroa y Gaido.

En esa lista aparecen San Martín de los Andes, Centenario, Zapala, Junín de los Andes, Senillosa, San Patricio del Chañar y Chos Malal. Otras intendencias, como Rincón de los Sauces y Plottier, votan desenganchadas por mandato de sus cartas orgánicas.

En tanto, en la ciudad de Neuquén, los vecinos elegirán intendente y concejales el 14 de febrero. Gaido y el secretario de Gobierno, Juan Hurtado, firmaron el decreto que pone en marcha la sucesión del actual jefe comunal.

Neuquén votará mediante Boleta Única Electrónica . El gobernador Figueroa habilitó ese proceso el mes pasado con el decreto 1669, que abarca los comicios provinciales y los de los municipios adheridos.

El decreto completo