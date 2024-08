La contundente advertencia de Carlos Melconian sobre la apertura total del cepo: "No va a ocurrir"

El economista Carlos Melconian fue contundente al opinar sobre una posible eliminación del cepo cambiario y adelantó que la liberación total no entra en los planes del Gobierno Nacional.

En una entrevista con Radio Perfil, Melconian, quien ha tenido varios cortocircuitos con el actual mandatario tras señalar inconsistencias en el plan económico del Ejecutivo, sostuvo que habrá flexibilizaciones del régimen cambiario que afectarán a las exportaciones, las importaciones y el dólar blend , entre otros aspectos, pero que "continuarán las restricciones para las personas".

"El 100% de las restricciones no se van a levantar. Si alguien llama levantar al cepo a liberar por completo, no va a ocurrir. Las restricciones a las personas van a continuar. Este es un país que para liberar dolarización de portafolio y tarjeta de crédito y viaje, necesita un tipo de cambio de país de pobreza. Porque si digo que voy a eliminar esa restricción a 1.200 pesos, se van todos ahora a comprar dólares. Por lo tanto, esa es una restricción que no se va a mover", explicó.

"El resto lo podemos discutir, qué ocurre con las exportaciones, qué ocurre con las importaciones, qué ocurre con el blend, qué ocurre con los préstamos financieros de empresas, qué ocurre con los dividendos. Eso va camino a liberarse", completó su análisis.



Melconian, sin embargo, llamó al Gobierno a dejar sentada toda esta estrategia en una hoja de ruta que hoy considera inexistente.

"Estoy imaginando en voz alta, pero acá hay que sentarse y escribirlo. Y la Comisión Nacional de Valores se tiene que poner las pilas con el Banco Central. Acá hay que generar un nuevo régimen cambiario y definir todo esto, qué pasa con el cepo y cuál es el valor del dólar. Escribir hacia dónde vamos", pidió.

Sin atraso cambiario pero con un "colchón" que ya no existe más

En otro tramo de la entrevista con el periodista Jorge Fontevecchia, el ex presidente del Banco Nación coincidió con los funcionarios del Gobierno al señalar que el país "no está en la puerta histórica de un atraso cambiario", pero mostró su preocupación por la desaparición de un colchón que, cree, el Ejecutivo fue armando durante las primeras semanas de gestión.

"En términos de cuánto valía la tablita cambiaria traída a hoy o de cuánto valía al final de la convertibilidad traída a hoy, no estamos en un atraso cambiario. Pero está fuera de discusión que si quisiste armar un colchón el 10 de diciembre, hoy te lo comiste, el colchón no existe más".

Además, y al ser consultado por un posible salto devaluatorio, el ex funcionario de gobierno de Mauricio Macri optó por hablar de un proceso de "adecuación".

"El día que saquen el blend o el día que baje el impuesto PAIS, van a tener que modificar valores simultáneamente, porque si hoy el dólar vale 950, el blend es $ 1.050. Y si hoy el dólar vale $ 950, la importación es 1.100 y pico. A eso no lo llamo devaluación, lo llamo adecuación y tampoco tengo temor a que genere un golpe inflacionario, porque los precios ya son esos hoy", señaló.