Caputo invitó a los empresarios a sumarse al blanqueo: "Ya no va a hacer falta esconderse"

El ministro de Economía, Luis Caputo, eligió un evento más íntimo para dirigirle un mensaje directo a los empresarios. Este miércoles, finalmente decidió no exponer en el Council of the Americas, pero si habló en un encuentro en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el marco de su aniversario.

El mensaje más importante que dejó es reiterar una y otra vez el "importantísimo rol que juegan" los empresarios. "Es mucho más importante del que creen", afirmó. Por eso, los invitó a invertir y a adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Pero, además, los sedujo para que ingresen al blanqueo de capitales, que ya se encuentra vigente y que no tiene penalidades hasta fines de septiembre.



Caputo les dijo que el Gobierno puede garantizar el "orden macroeconómico", con superávit fiscal y baja de la inflación. Pero, en la micro, "el empuje tiene que venir del sector privado".

En base a eso, adelantó que habrá "mayor crecimiento, superávit fiscal, y así se podrá continuar bajando impuestos". Es que dentro del plan oficial, la eliminación del impuesto PAIS, hoy estrella en la redaucación, será compensado con el paquete fiscal de la ley bases, pero en Economía afirman que también necesitan que la actividad acompañe.



Caputo descartó una devaluación

Para fomentar la actividad, el Ministro negó que se vaya a haber un salto del tipo de cambio: "Hay que dejar esa idea que se gana competitividad devaluando. Lo único que generamos es una carrera nominal que nos lleva siempre a las crisis que hemos tenido. Nosotros vamos por otro camino, el de ganar competitividad devolviéndole la plata al sector privado bajando impuestos, y créanme que eso va a pasar".

En ese sentido, invitó a los empresarios a sumarse al RIGI y al blanqueo. Sobre el régimen de inversiones, afirmó que está generando una "atracción enorme", con anuncios que ya superaron los u$s 40.000 millones. Caputo aseguró que cuando termine la gestión podría escribir un libro con las anécdotas de los viajes internacionales que realizó con el presidente, Javier Milei. "Si las contara no me las creerían. Milei genera atracción e inversiones", afirmó. Según pudo saber este diario, la automotriz Tesla, de Elon Musk, podría ingresar al RIGI vía el rubro tecnología.

Caputo los invitó a blanquear dinero

Además, Caputo los invitó al blanqueo de capitales al asegurar que es "una oportunidad muy grande". Sobre el objetivo, les dijo: "No tiene intención recaudadora. Tiene la intención que todos entiendan que empieza una nueva Argentina. Que todos podemos ser parte. Ya no va a ser falta esconderse". Sobre los detalles, dijo que es erróneo que hasta u$s 100.000 no se paga penalidad: "Se puede no pagar multa por cualquier monto si es antes de septiembre y dadas ciertas condiciones muy fáciles de cumplir".

En el empresariado no se observan inversiones masivas. Ronda la incertidumbre sobre cómo será la salida del cepo y la capacidad instalada es alta. Caputo les dijo que tienen que confiar que esta vez será distinto con dos factores que no solían estar: "Tenemos un Presidente con convicción y la gente apoyando, nadie hubiera pensado que iba a haber apoyo a un ajuste, esa es la mayor garantía que podemos darles".

En ese sentido, Caputo les pidió a los empresarios que cambien el enfoque: "Si me preguntan qué hay que mirar hoy. Me preguntan por el dólar o el riesgo país. Hoy el indicador adelantado más importante es la realidad. La inflación sigue bajando, la economía se recupera. Todo lo demás va a acompañar". Sobre la salida del cepo, principal duda en el empresariado, afirmó: "No se trata de salir a las apuradas o mal. Este es un cambio de largo plazo. No importa si es un mes más o dos. Estamos terminanando con el impuesto más distorsivo de todos, que es el inflacionario".