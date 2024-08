La meta con el FMI que no se cumple, el paquete de rescate de Caputo y las dudas por los pagos de deuda

El nivel de reservas del BCRA no llega en este trimestre a cumplir la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero lo que preocupa en realidad son los vencimientos de deuda que tiene la Argentina por delante y cómo va a llevar adelante el Gobierno la unificación cambiaria y apertura del cepo prometida.

"No hay una hoja de ruta porque mucho depende de cómo van evolucionando las variables pero sí hay una secuencia", indicó Fernando Sedano, director ejecutivo y economista jefe para América latina de Morgan Stanley sobre los pasos que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei. "Una parte está hecha, que fue mejorar el balance del Banco Central, pero lo que falta es la acumulación de reservas", indicó Sedano en el precoloquio de IDEA en Rosario.

Julio fue un mes de pérdida de reservas para el BCRA, con pagos de bonos globales y Bonares por u$s 2700 millones y al FMI por 650 millones en capital (con giro previo), más u$s 167 millones en pago de capital del BOPREAL serie 2, y u$s 460 millones a otros organismos multilaterales (BID, CARF, BIRF y bilaterales), según recapituló la consultora LCG, Labor Capital & Growth.



La meta acordada con el FMI implica acumular reservas por u$s 8700 millones hasta el 30 de septiembre. En lo que va de la semana, se habían acumulado u$s 7000 millones, agregaron los economistas.



En ese marco, "hay riesgos asimétricos para la apertura del cepo", enfatizó Sedano y reveló que es lo que advierte el BCRA en sus reuniones, con la admisión de que, sin reservas, no se puede habilitar la salida de capitales. La previsión, pese a eso, es que el cepo se abra de forma gradual, aunque "en el principio es probable que la salida supere la entrada ".

Salida del cepo y unificación cambiaria

"El impuesto a la importación es casi 20%", dijo sobre el PAIS, con tasa de 17,5% y la promesa oficial de revertirlo al 7,5% original en septiembre. "Hay una posibilidad de unificación cambiaria para fin de año si los flujos vienen".

El analista consideró que "sería ideal que cualquier anuncio de una potencial unificación cambiaria que lleva al oficial más cerca del paralelo, ya que la Argentina no debería ser tan cara, se acompañe con un paquete de programas como el REPO con bancos internacionales, por u$s 2000 ó 3000 millones, algo de préstamos de multilaterales y nuevo programa con el FMI. A los inversores les gustaría ver más dinero, pero puede venir con más o menos fondos frescos", enfatizó.

En ese contexto, los economistas de LCG recordaron que " el gobierno dejó trascender la noticia de que tiene asegurado por un año y medio los pagos de capital de toda la deuda pública en dólares y afirmó tener un Repo ya acordado con bancos del exterior". Pero remarcaron que se trata "por ahora sólo de anuncios que no se verifican en el stock de reservas".

Los precios internacionales de los commodities no ayudan a las reservas

A inicios de agosto hubo un aumento de las reservas internacionales por el préstamo del BID de u$s 650 millones para reforzar al BCRA que permite netear el vencimiento con el FMI. "El acuerdo incluye nuevas operaciones de crédito previstas para lo que resta del año por u$s 2100 millones adicionales", agregó LCG.

En el mismo sentido, desde EcoGo marcaron que la reacción del Gobierno frente a la caída de reservas fue "avanzar en un repo con bancos para mostrar capacidad de pago y frenar la suba en el riesgo país. La mirada más larga está puesta en que se destraben inversiones del RIGI y en el "salvavidas" que pueda brindar un triunfo de (Donald) Trump" agregaron los economistas dirigidos por Marina Dal Poggetto en relación a la ayuda del Gobierno de los Estados Unidos para asegurar un nuevo acuerdo con el FMI y fondos frescos.



Los vencimientos de deuda

Cuando se mira el número de reservas pesan los vencimientos de deuda de Argentina para los próximos meses. En lo que queda del año hay unos u$s 1100 millones más y otros u$s 650 millones netos con el FMI. Eso quiere decir, que no habrá giro previo del organismo para compensarlos. El programa actual termina en septiembre y el Gobierno tiene que renegociarlo o empezar a pagar del bolsillo propio.

"En julio hubo pagos por u$s 4000 millones, de acá a fin de año u$s 1000 y a partir del año que viene 5000 millones", recapituló Sedano en la cuenta en el aire sobre la presión a las reservas y que activó los reclamos de los bonistas internacionales, que quieren cobrar en enero.

"La preocupación es cómo hace argentina para recuperar reservas", dijo. "Los precios de los commodities no ayudan y el tipo de cambio real está apreciado . El oficial parece ser un poco fuerte para una economía que tiene que acumular reservas", agregó.

El economista consideró que en el cuarto trimestre puede haber incentivo a la entrada de dólares, primero a través de CCL y paralelos para pagar bienes personales por adelantado y el blanqueo. "Eso puede hacer que entren dólares para pagar los pesos a la AFIP", indicó.



Inflación

En tanto, para el economista de Morgan Stanley, el foco del Gobierno hoy es la desinflación "porque es lo que mantiene el apoyo popular".

Cuando la inflación subyacente (núcleo) se acerque al 2% "habrá una victoria relevante para el gobierno que va a hacer que la actividad recupere", dijo Sedano, que todavía la ve en torno al 3% mensual, mientras que los analistas que sigue el Gobierno vaticinan que puede estar más cerca de esa meta del 2%.