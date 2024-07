El economista Carlos Melconian hizo un exhaustivo análisis sobre la situación económica del país y la gestión del presidente Javier Milei y explicó por qué no le preocupa la suba del dólar blue.

Melconian, muy crítico con la gestión actual, le recomendó al mandatario hacer borrón y cuenta nueva en algunos asuntos y volvió a insistir con la falta de horizonte del programa económico al señalar que la "etapa dos no existe".

"En algunas cosas hay que hacer ‘tabula rasa'. Tiene que armar un esquema cambiario, una agenda adulta y dejar de joder al ministro [Luis Caputo] con el cepo, que es ilevantable", criticó en una entrevista con LN+.

"No conozco su plan porque no se ha dado conocer más que conceptos. Siempre se habla de lo fiscal, el pasivo del Banco Central y de no emitir para no generar inflación. Ahí termina todo", agregó.



Carlos Melconian explicó por qué no le preocupa la suba del dólar blue

El economista se refirió a la escalada del dólar blue, que cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1440 para la venta, y sostuvo que los cambios en su valor son una "trampa" para los gobiernos.

"Los presidente caen en este engaño porque hacen bombo cuando cae la brecha cambiaria y más tarde, cuando sube, se vuelven todos locos", señaló.

En este sentido, explicó los motivos por los cuáles no le preocupa la suba del dólar paralelo.

"Este tema ni siquiera me preocupa. No me preocupa porque el dólar de levante es el dólar oficial en términos de actividad económica. No lo podés descuidar al otro, pero donde hay que prestar atención en términos de tener una agenda es en el oficial. Es una discusión en este y en todos los gobiernos", insistió.