Dólar blend y fin de retenciones: el Gobierno les puso fecha a dos reclamos clave del agro

El campo y el Gobierno no tienen hoy una mala relación, aunque hay temas que, sin dudas, generan mucho ruido en el medio. Retenciones y un tipo de cambio especial para las exportaciones de granos son los dos grandes puntos que están sobre la mesa de discusiones desde que asumió el Gobierno.

La necesidad de ingreso de reservas que tiene el Gobierno desde hace ya un tiempo podría ser un buen motivo para que se habilitaran ambos o algunos de los dos pedidos, aunque según confiaron fuentes oficiales a El Cronista, este año no se avanzará en ninguna de las dos cuestiones.

"Es algo que recién está planteado para comenzar a analizar seriamente el año que viene. Hoy manda la búsqueda del déficit cero y la idea no es correrse de ese eje, un objetivo que choca con lo que hoy pide el campo. Hay coincidencia en cuanto a los reclamos pero no con los tiempos . Se avanzará pero no ahora. Es un tema que ya quedó para 2025", sostuvieron las fuentes consultadas.

Lo único que podría hacer cambiar la ecuación es que el blanqueo que se viene no tenga el éxito esperado y no llegue la cantidad de dólares que está prevista, aunque la confianza por parte del Gobierno en que esas divisas llegarán son, en parte, lo que lleva al oficialismo a no dar luz verde a los reclamos del agro.

Lo que habrá que ver a partir de ahora es cómo sigue la relación entre el Gobierno y el campo. Hoy mucho de esto está atado a la expectativa respecto de un cambio en el corto plazo en la política cambiaria y de retenciones.

Desde el oficialismo entienden que se tomaron medidas en favor del agro -mejoras en las exportaciones de carne, lácteos y algunas economías regionales- aunque los productores entienden que "el cambio real de condiciones" llegaría de la mano de la desaparición de las retenciones para los granos y una mejora del tipo de cambio , es decir algo más conveniente de lo que hoy ofrece el dólar blend -80% al oficial y 20% al CCL-.

En este último aspecto hubo un contrapunto entre el ministro Luis Caputo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que el funcionario negó la chance de que se terminara con el formato del blend, tal como había afirmado el organismo.

De acuerdo a estimaciones privadas, las exportaciones del complejo agro en volúmenes superaron en los últimos meses al promedio de años atrás, aunque esto no se termina de ver reflejado del todo en la acumulación de reservas por parte del Banco Central , que se ven afectadas por los bajos precios de exportación y el esquema del dólar blend.

Esto tiene que ver con dos realidades: por un lado la mayoría de los precios de granos y subproductos cayeron en promedio un 25% interanual el mes pasado; por el otro, el esquema actual de dólar exportador impide que al Central le ingrese el 100% de lo que debería con un esquema normal, y solo recibe el 80% de la liquidación.

El movimiento de las exportaciones motorizado solo por la necesidad y no por la conveniencia se vio, por ejemplo, en julio último. Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), ese mes se liquidaron u$s 2.616 millones, un 35,8% por encima de igual mes de 2023, y un alza de 32,3% contra junio de 2024.

Estos números positivos no se dieron porque productores y exportadores vieran una mejora en las condiciones, sino con una cuestión de conveniencias de factores externos y necesidad de sumar fondos. Aquí influyeron, por ejemplo, cuestiones como los precios internacionales o el impacto del clima y las plagas -que obligaron a la compra de determinados insumos para la cosecha de maíz y soja-.