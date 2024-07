Melconian habló sobre los ataques del presidente Javier Milei: "Lo peor..."

El economista Carlos Melconian se refirió en una entrevista con TN a los ataques que viene recibiendo por parte del presidente Javier Milei. En sus declaraciones, Melconian mostró una postura de calma y dejó entrever su experiencia y perspectiva sobre la situación actual.



Melconian comenzó mencionando que, aunque los ataques y las burlas de Milei pueden parecer dañinos, en realidad no lo afectan personalmente. "Todo eso le hace mal a él, no a mí. Si yo, de nuevo, si yo pudiera hablar con él, le diría, Javier, te hace mal a vos esto, porque a mí con lo que él dice no le cree nadie", afirmó.

El economista recordó sus primeros encuentros con Milei, señalando que en el pasado no tuvieron problemas personales y que incluso compartían amigos en común. "Yo conocí a Javier Milei del llano, lo peor que le puede pasar a una persona es cambiar. Alguna vez vino a verme para que le presente un libro. Le dije que no tenía ningún problema, venía a nuestra oficina. Y siempre lo he definido como una buena persona, así como es. Nunca tuve nada con él, tenemos amigos en común", comentó Melconian.

En cuanto a la actitud del presidente, Melconian hizo un llamado a la coherencia y la madurez. "Ahora, cuando es presidente ya tendría que tener una actitud diferente. Yo 20 veces he comentado que me gusta más el modelo de ir a visitar al almirante Rojas y de invitar a cenar a los Piazzolla", como ejemplos de reconciliación.

Melconian mostró una postura comprensiva y optimista sobre la posibilidad de que Milei pueda aprender y mejorar en su rol como presidente. "Decir que tiene que madurar ya parece cruzar un cerco que yo no voy a hacer, pero, digamos, en el paso de ir acumulando experiencia de presidente, probablemente cuando él tenga que contarle a algún heredero íntimo de él lo que aprendió en la vida, le va a contar que, ´yo cuando era presidente arranqué así, años después me di cuenta que estuvo mal'. Yo confío en eso", dijo el economista.

Finalmente, Melconian dejó claro que no se ve afectado por los comentarios del presidente y que prefiere no darle demasiada importancia. "A mí me entra por acá y me sale por acá, mientras no se pase del insulto", concluyó.