La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 14 de mayo de 2026 en México es de 17.17 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.03%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.18 pesos y un mínimo de 17.16 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió ligeramente (-0.06%), mientras que en el último año acumuló una caída más pronunciada (-9.43%), lo que sugiere una tendencia bajista sostenida. En los últimos 10 días, el dólar mostró alta volatilidad con más caídas (6) que subidas (4), sin días estables y cerró con dos descensos consecutivos, dejando un balance neto bajista. Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 4.85%, es inferior al 7.65% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva, ya que el indicador de tendencia es 2. Esto se traduce en un impulso alcista que ha sido constante en los últimos días, reafirmando la fortaleza de la moneda frente a otras divisas. En comparación con los días anteriores, el Dólar ha mostrado un aumento en su valor, lo que refleja una sensación de confianza en la economía. Esta tendencia puede indicar una posible continuidad en el fortalecimiento del Dólar si se mantiene el contexto económico favorable. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.