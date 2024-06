Dólar blend para exportadores: la fecha del final y el costo para Banco Central

En la octava revisión del Staff Report del FMI, que abarca las metas del programa y la visión del equipo técnico, se menciona que Argentina se comprometió a eliminar el esquema del dólar blend, mediante el cual se liquida el 20% a través del contado con liquidación, para fin de junio.

Sin embargo, en sus redes sociales, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dejó en claro que esa meta no se cumplirá, planteando dudas sobre si esto está acordado con el Fondo.

Para Fernando Marull, el BCRA resigna u$s 1300 millones mensuales en dólar blend para abastecer al CCL: "Caputo confirmó que el dólar blend seguiría, y hay que esperar estos días a la revisión del FMI en su Artículo IV que defina hasta cuándo dura. Imaginamos que seguirá un trimestre más, mínimo".

Cuál es la nueva medida del BCRA que traerá calma al dólar MEP y al CCL

Dólar blend

Sin embargo, el Gobierno dejó trascender, a través del equipo económico, en charlas que mantuvo con empresarios, que la prórroga será hasta fin de año. Pero el agro pide la unificación del tipo de cambio.

Lo cierto es que el Central no logra recomponer reservas: vendió u$s 121 millones en el MULC el viernes, la segunda mayor venta en la gestión Milei. Este rojo sólo es superado por el del 21 de febrero, cuando el BCRA se había desprendido de u$s 142 millones.

"De esta forma, el ritmo de compras del BCRA se mantiene en mínimos de la actual administración, con la media móvil de cinco días ubicándose en u$s 1 millón y la de diez días en u$s 13 millones", destacan desde PPI.

"¿Qué hay detrás de la venta del Central?" Se preguntan, y pasan a responder: "Tanto la oferta como la demanda privada están comenzando a conspirar contra la acumulación de reservas. La liquidación de cereales y oleaginosas no despegó a pesar de encontrarnos en el período de alta estacionalidad del sector".

La perspectiva de que podría desmantelarse el cepo en el corto plazo sumado a un bajo costo de apalancamiento habría incentivado a los productores a no vender sus stocks, atrasando la liquidación de los exportadores.

Nueva etapa

La dinámica de los últimos días augura un panorama preocupante para el tercer trimestre si el cepo se mantiene en pie. El Central suele ser vendedor neto en el tercer trimestre, dado que la estacionalidad de las importaciones y la oferta del agro comienza a jugar en contra de la acumulación de reservas.

El dato de compras netas de divisas y de acumulación de reservas que venía siendo uno de los bastiones del nuevo esquema está pasando por su peor momento y alimenta la preocupación y las especulaciones de cara a lo que se viene en julio y el segundo semestre.

En particular, en lo que va de junio las compras netas acumuladas son sólo u$s 100 millones y las reservas brutas aumentaron unos u$s 503 millones de la mano de los depósitos en dólares.

Reservas negativas

"Recordemos que la reservas seguían siendo negativas al cierre de mayo en unos u$s 3.000 millones según la metodología original del FMI. En tanto si no se restaban los depósitos del gobierno eran negativas en algo más de u$s 2.000 millones y sin vencimientos de Bopreal estaban unos cientos por debajo del nulo".

"En otras palabras, para que las reservas netas sean positivas en junio, será clave el desembolso de casi u$s 800 millones en esta semana", advierten desde la consultora Outlier.

Sin embargo, en julio seguirá el frio, que involucra pagos por importaciones de energía, y la liquidación de divisas del agro ya empieza a aflojar en términos estacionales.