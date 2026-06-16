La separación express no existe: cuánto cuesta divorciarse hoy en Argentina y cuánto demora
Divorciarse en Argentina es más simple que antes, pero no necesariamente express. Cuánto cuesta, qué modalidad conviene, qué pasa con los bienes y los hijos, y cuáles son los errores que pueden hacer perder dinero o derechos.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 16 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.