Simplifican un trámite clave para heredar inmuebles: cuáles son las trabas que elimina el Gobierno
El organismo flexibilizó los requisitos para inscribir declaratorias de herederos, legados y testamentos vinculadas a inmuebles y evitó un problema frecuente que generaba demoras y observaciones extra en los expedientes. La medida ya rige en la Ciudad y beneficiará tanto a profesionales como a herederos.
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