El Código Civil y Comercial de la Nación prevé todas las situaciones posibles a la hora de un proceso sucesorio. Un escenario muy común es cuando los herederos no se ponen de acuerdo en la división de bienes del causante (fallecido) y ninguna de las partes quiere ceder o vender. Para estos casos existe la indivisión forzosa. Esta figura legal resuelve conflictos para preservar un patrimonio o evitar decisiones apresuradas en un momento de duelo, para dividirlas hasta 10 años posteriores. Desde el fallecimiento del causante, los bienes heredados no pertenecen de manera individual a ningún heredero, sino que corresponden a todos en igual forma, constituyendo una comunidad hereditaria. Ese estado de indivisión, en escenarios normales, termina cuando los herederos se ponen de acuerdo y hacen la partición. Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación contempla casos en los que esa indivisión puede prolongarse de forma forzosa y extenderlo hasta los 10 años. Son cuatro situaciones concretas: A pedido de un coheredero, el juez puede autorizar la división total o parcial antes de vencer el plazo si hay una urgencia concreta. Cualquiera de los herederos puede ir a la Justicia y pedir que se levante la indivisión antes de tiempo. La indivisión forzosa es una solución razonable en muchos casos para preservar un patrimonio productivo o evitar decisiones apresuradas en un momento de duelo. Sin embargo, puede convertirse en una cadena larga y costosa para quienes no conocen sus reglas. Ante cualquier conflicto sucesorio, siempre se recomienda consultar con un abogado especialista antes de tomar cualquier tipo de decisión.