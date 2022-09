La propuesta de Carlos Melconian para terminar de una vez con la inflación en Argentina

El economista Carlos Melconian planteó una posible solución para contener la inflación en Argentina, que se estima cerrará en 100% en 2022, y sugirió empezar el camino "separando la economía de la política".

"El primer político que se avive que la economía sana lo consolida en el poder... No lo puedo entender. Porque, ¿qué hace tambalear al político (aunque la democracia está recontra instalada y no tambalea nadie)? El problema económico, entre otras cosas. No sé cómo no se avivan que hay que arreglarlo", señaló en diálogo con TN.

El titular de la Fundación Mediterránea aseguró que "abatir la inflación es un fenómeno popular", y destacó dos programas económicos en particular: "¿ Por qué los programas que anduvieron, el Austral y la convertibilidad, tuvieron apoyo popular? ¿No hubo ajuste en esos programas? ".

"Los programas, y la convertibilidad más, se inician con ajuste fiscal y el Banco Central impedido de emitir. Esos programas, exitosos o pseudo-exitosos, que arrancan de la premisa de cerrar los agujeros, ¿por qué son populares? Lo son porque cuando se baja la inflación, el salario empieza a rendir", graficó Melconian.

Para el economista, hay que "separar la economía de la política"

En este sentido, el también ex presidente del Banco Nación lamentó: "Como en la explicación y la chicana de la política, lo que esa batalla dialéctica gana se lo lleva la palabra ‘ajuste', y nos perdemos de las bondades de tener una macroeconomía equilibrada".

Para el economista, la Argentina "puede volver a crecer, bajar la inflación y crear empleo", aunque aclaró que eso no es fácil. "Si durante 80 años, en 10 tuviste inflación cero y en 70 tuviste un promedio de 67, excluyendo la híper, fácil no es", argumentó.

"Si mirás el Presupuesto 2023 es dentro de la mediocridad reinante. Para quien cree que explota todo, es optimista, pero en ‘Berretalandia' sigue siendo del 2% de crecimiento, y dice la inflación de 60%, que no va a ser, va a ser más", completó Melconian.