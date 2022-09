"El que no llora no mama": el crudo análisis de Claudio Zuchovicki sobre la sociedad argentina

En medio de la convulsión económica argentina, el especialista bursátil Claudio Zuchovicki realizó un profundo análisis sobre la sociedad actual y el impacto que tiene la cultura del trabajo tanto en el ámbito laboral como en las finanzas. Esto además de opinar sobre cómo cambió el país desde la época de sus abuelos hasta ahora.

"Sociedades débiles hacen hombres fuertes y hombres fuertes hacen sociedades débiles", sostuvo al comienzo de su exposición Zuchovicki, quien es uno de los analistas más escuchados dentro del mercado y en esta oportunidad realizó un profundo comentario sobre el mercado laboral.

Zuchovicki precisó que el problema actual que atraviesa la Argentina es que la cultura del trabajo "se empezó a gastar y esa cultura se reemplazó por algo más fácil". En este sentido, agregó: "Nuestros abuelos eran analfabetos, venían de una guerra, el laburo, el trabajo y el esfuerzo se convirtió en su familia; además del dolor que los llevó a tener una cultura laburante fenomenal".

Durante la charla que comenzó con la frase del economista John Keynes de que "no hay peor dolor que el soportable", Zuchovicki aseguró que el problema llega para la sociedad "cuando dejas de recompensar el esfuerzo".

Zuchovicki analizó la situación actual del país

"Si en la selva hacés las cosas mal, cagaste, si te equivocás te podés morir y en Argentina podés ser un inútil y llegar a presidente de la Nación", lanzó el analista económico en la charla que mantuvo con Gabriel Levinas en Radio Mitre y donde se enfocaron en comentar la situación laboral del país.

Zuchovicki sostuvo su teoría con los datos que brindó el INDEC en las últimas horas, y aseguró que si "hay un 40% de pobreza y 6,9% de desocupación. ¿significa que el resto de ocupados son pobres? Antes conseguir laburo era salir de la marginalidad y la pobreza".

Claudio Zuchovicki analizó el mercado laboral argentino

En un contexto en el que se discute la readecuación de planes sociales con diferentes posturas entre el oficialismo y la oposición, el analista consideró que esta situación "es parte de la cultura porque 'el que no llora no mama y el que labura es un gil'. Si el de al lado no se mueve yo tampoco me muevo".

Sin embargo, en el cierre de la entrevista Zuchovicki dejó un mensaje más esperanzador sobre el futuro laboral del país: "Tengo una luz de esperanza porque vi la cultura del trabajo con mis abuelos. Argentina tuvo una época dorada, no es un problema político o económico, es educación".