Adiós a las ojeras: remedios naturales para eliminar para siempre con la mirada cansada.

La aparición de ojeras o círculos oscuros debajo de los ojos es motivo de preocupación para muchas personas. Esta pigmentación provoca una sensación de cansancio y tristeza en la mirada, la cual no suele ser deseada.

Si bien existe una asociación directa con la falta de sueño, hay otras razones que pueden influir, tales como el estrés, la deficiencia de hierro, una dieta desequilibrada, problemas de circulación y factores genéticos.

Los cambios de color e hinchazón bajo los ojos suelen ser inofensivos. No obstante, puedes mejorar su apariencia con estos simples y eficaces tratamientos.

¿Por qué aparecen las ojeras y cómo eliminarlas?

Como indican los especialistas de Mayo Clinic, las causas más comunes de los círculos violetas debajo de los ojos incluyen:

Alergias

Dermatitis atópica

Dermatitis de contacto

Fatiga

Rinitis alérgica

Predisposición genética

Irregularidades en la pigmentación de la piel

Frotarse o rascarse los ojos

Exposición solar

Alteraciones cutáneas derivadas del envejecimiento

Es fundamental considerar que la aparición de estos círculos puede ser un indicativo de diversas condiciones subyacentes, por lo que se recomienda consultar a un profesional de la salud para un diagnóstico adecuado.

Remedios naturales para eliminar ojeras

Para eliminar ojeras leves a moderadas, existen diversos tratamientos que pueden realizarse en el hogar.

Adiós a las ojeras: remedios naturales para acabar para siempre con la mirada cansada (foto: archivo).

Beneficios de usar compresas frías

De acuerdo a los especialistas de Mayo Clinic, “la dilatación de los vasos sanguíneos debajo de los ojos puede contribuir a las ojeras“. Para ello recomiendan utilizar compresas, una cucharita fría o una bolsa de congelados para que los vasos sanguíneos se contraigan.

Los profesionales de Medical News Today también aconsejan utilizar bolsas de té debido a las propiedades antioxidantes de la cafeína que estimulan la circulación.

“Se pueden hervir dos bolsitas de té en agua antes de dejarlas enfriar y luego ponerlas en cada ojo. Poner las bolsas de té hervidas en el refrigerador antes de aplicarlas en los ojos agrega un efecto refrescante. Se pueden usar bolsas de té negro, verde o de hierbas”, recomiendan.