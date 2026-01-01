La aparición de ojeras o círculos oscuros debajo de los ojos es motivo de preocupación para muchas personas. Esta pigmentación provoca una sensación de cansancio y tristeza en la mirada, la cual no suele ser deseada.
Si bien existe una asociación directa con la falta de sueño, hay otras razones que pueden influir, tales como el estrés, la deficiencia de hierro, una dieta desequilibrada, problemas de circulación y factores genéticos.
¿Por qué aparecen las ojeras y cómo eliminarlas?
Como indican los especialistas de Mayo Clinic, las causas más comunes de los círculos violetas debajo de los ojos incluyen:
- Alergias
- Dermatitis atópica
- Dermatitis de contacto
- Fatiga
- Rinitis alérgica
- Predisposición genética
- Irregularidades en la pigmentación de la piel
- Frotarse o rascarse los ojos
- Exposición solar
- Alteraciones cutáneas derivadas del envejecimiento
Es fundamental considerar que la aparición de estos círculos puede ser un indicativo de diversas condiciones subyacentes, por lo que se recomienda consultar a un profesional de la salud para un diagnóstico adecuado.
Remedios naturales para eliminar ojeras
Para eliminar ojeras leves a moderadas, existen diversos tratamientos que pueden realizarse en el hogar.
Beneficios de usar compresas frías
De acuerdo a los especialistas de Mayo Clinic, “la dilatación de los vasos sanguíneos debajo de los ojos puede contribuir a las ojeras“. Para ello recomiendan utilizar compresas, una cucharita fría o una bolsa de congelados para que los vasos sanguíneos se contraigan.
Los profesionales de Medical News Today también aconsejan utilizar bolsas de té debido a las propiedades antioxidantes de la cafeína que estimulan la circulación.
“Se pueden hervir dos bolsitas de té en agua antes de dejarlas enfriar y luego ponerlas en cada ojo. Poner las bolsas de té hervidas en el refrigerador antes de aplicarlas en los ojos agrega un efecto refrescante. Se pueden usar bolsas de té negro, verde o de hierbas”, recomiendan.