El caldo levantamuertos es un plato tradicional en México, ya que es considerado por muchos como un remedio casero que permite recuperarse de los excesos. Se trata de una comida caliente y picante que se convirtió en un clásico para combatir la “resaca” y recargar energías tras largas jornadas de celebración.

Su popularidad se debe a una combinación de ingredientes intensos y reconfortantes, entre los que destacan la médula de res, el jitomate asado, el chile chipotle y el epazote. El resultado es un caldo ligeramente ahumado que, además de reconfortar el cuerpo, forma parte de una tradición culinaria arraigada en distintas regiones del país.

Mezclar médula, jitomate, chipotle y epazote: para qué sirve y por qué todos los mexicanos lo hacen

A continuación, el paso a paso de su preparación.

Cómo preparar caldo levantamuertos

La receta comienza con la cocción de la médula de res en caldo junto con cebolla, ajo y epazote durante aproximadamente una hora, hasta obtener un fondo sustancioso y lleno de sabor. Una vez lista, la médula se retira, se corta en pequeños trozos y se reserva.

Por otro lado, se licúan jitomates asados, chiles chipotles, ajo y cebolla para elaborar una salsa que posteriormente se sofríe con aceite, sal y una pizca de comino hasta que adquiera una consistencia espesa y concentrada. A esta preparación se incorporan zanahorias, epazote y el caldo donde se cocinó la médula, además de caldo de res adicional.

La mezcla se cocina a fuego lento durante media hora para que los sabores se integren por completo. Finalmente, se agregan los trozos de médula y se deja hervir unos minutos más antes de servir.

Se recomienda disfrutarlo caliente y con hojas frescas de epazote. Para quienes prefieren un toque extra de picante, puede acompañarse con chipotle picado al gusto.

Cabe destacar que esta receta alcanza para entre seis y ocho porciones generosas.

Beneficios de la mezcla médula, jitomate, chipotle y epazote

Cada ración aporta aproximadamente 320 calorías, 18 gramos de proteínas, 22 gramos de grasas, 13 gramos de carbohidratos y 740 miligramos de sodio, aunque estas cifras pueden variar según los ingredientes utilizados y el tamaño de las porciones.

El caldo levantamuertos puede mantenerse en refrigeración hasta por tres días dentro de un recipiente hermético. También es posible congelarlo durante un mes sin que pierda gran parte de sus propiedades.