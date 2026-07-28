Las cucarachas suelen aparecer en los lugares de la casa donde encuentran humedad, restos de comida y pequeñas aberturas por las que pueden ingresar. Baños y cocinas son dos de sus sitios favoritos, ya que concentran desagües, tuberías y rejillas que les sirven como vía de acceso.

Aunque existen insecticidas para combatirlas, muchas personas prefieren alternativas caseras que ayuden a prevenir el ingreso de las cucarachas sin utilizar productos químicos, en especial cuando se tienen bebés, niños o mascotas en casa. Una buena estrategia combina una limpieza profunda con ingredientes naturales cuyos aromas resultan desagradables para estos insectos.

Limpieza profunda con cloro.

Limpieza con cloro y agua: la base para evitar que entren cucarachas

Antes de utilizar cualquier repelente natural, lo más importante es eliminar los residuos que pueden atraer a las cucarachas. Una mezcla de cloro y agua permite desinfectar las superficies, reducir los olores generados por restos orgánicos y limpiar zonas donde estos insectos suelen desplazarse.

Para realizar esta limpieza de base se recomienda:

Mezclar una parte de cloro con varias partes de agua, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.

Colocar la preparación en un atomizador o utilizarla con un trapeador o paño.

Limpiar pisos, esquinas, debajo del fregadero y detrás del inodoro.

Desinfectar rejillas, coladeras, desagües y marcos de puertas.

Dejar secar completamente las superficies antes de aplicar los repelentes naturales.

Mantener secos los pisos y evitar acumulaciones de agua.

Esta limpieza reduce las condiciones que favorecen la presencia de cucarachas y prepara las superficies para que los aromas naturales permanezcan por más tiempo.

Después de la limpieza profunda, puede prepararse una mezcla con hojas de laurel, orégano y menta para reforzar la protección en las zonas donde suelen ingresar estos insectos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Laurel, orégano y menta: la mezcla aromática para reforzar la protección

Después de la limpieza profunda, puede prepararse una mezcla con hojas de laurel, orégano y menta para reforzar la protección en las zonas donde suelen ingresar estos insectos.

Estas plantas contienen aceites esenciales y compuestos aromáticos intensos que las cucarachas detectan con sus receptores químicos. Los olores interfieren con su capacidad para orientarse y localizar alimento, por lo que tienden a evitar las áreas donde estas fragancias son más fuertes.

Para aprovechar mejor sus propiedades, se recomienda machacar varias hojas de laurel, orégano y menta hasta liberar sus aceites naturales. Después, distribúyelas en pequeñas cantidades cerca de:

Los bordes de las puertas.

Las rejillas del baño.

Los desagües de la cocina.

Debajo del fregadero.

Esquinas donde haya tuberías o pequeñas aberturas.

También puedes colocar una parte de la mezcla dentro de un atomizador con agua, dejarla reposar varias horas y rociarla alrededor de estos puntos estratégicos para reforzar el efecto aromático.

Para prolongar la protección, conviene repetir la aplicación del atomizador elaborado con laurel, orégano y menta una o dos veces por semana. El Cronista | Chat GPT

Cómo mantener el bloqueo durante las siguientes semanas

Para prolongar la protección, conviene repetir la aplicación del atomizador elaborado con laurel, orégano y menta una o dos veces por semana, especialmente después de limpiar los pisos o cuando las superficies se mojen.

Además, es recomendable reemplazar las hojas machacadas cada siete o diez días, ya que con el paso del tiempo pierden parte de sus aceites esenciales.

Mantener la cocina y el baño secos, retirar los restos de comida y conservar limpios los desagües ayudará a que la combinación de limpieza profunda y aromas naturales continúe actuando como una barrera preventiva para dificultar el ingreso de cucarachas al hogar.