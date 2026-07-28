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Las cucarachas suelen aparecer en los lugares de la casa donde encuentran humedad, restos de comida y pequeñas aberturas por las que pueden ingresar. Baños y cocinas son dos de sus sitios favoritos, ya que concentran desagües, tuberías y rejillas que les sirven como vía de acceso.
Aunque existen insecticidas para combatirlas, muchas personas prefieren alternativas caseras que ayuden a prevenir el ingreso de las cucarachas sin utilizar productos químicos, en especial cuando se tienen bebés, niños o mascotas en casa. Una buena estrategia combina una limpieza profunda con ingredientes naturales cuyos aromas resultan desagradables para estos insectos.
Limpieza con cloro y agua: la base para evitar que entren cucarachas
Antes de utilizar cualquier repelente natural, lo más importante es eliminar los residuos que pueden atraer a las cucarachas. Una mezcla de cloro y agua permite desinfectar las superficies, reducir los olores generados por restos orgánicos y limpiar zonas donde estos insectos suelen desplazarse.
Para realizar esta limpieza de base se recomienda:
- Mezclar una parte de cloro con varias partes de agua, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante.
- Colocar la preparación en un atomizador o utilizarla con un trapeador o paño.
- Limpiar pisos, esquinas, debajo del fregadero y detrás del inodoro.
- Desinfectar rejillas, coladeras, desagües y marcos de puertas.
- Dejar secar completamente las superficies antes de aplicar los repelentes naturales.
- Mantener secos los pisos y evitar acumulaciones de agua.
Esta limpieza reduce las condiciones que favorecen la presencia de cucarachas y prepara las superficies para que los aromas naturales permanezcan por más tiempo.
Laurel, orégano y menta: la mezcla aromática para reforzar la protección
Después de la limpieza profunda, puede prepararse una mezcla con hojas de laurel, orégano y menta para reforzar la protección en las zonas donde suelen ingresar estos insectos.
Estas plantas contienen aceites esenciales y compuestos aromáticos intensos que las cucarachas detectan con sus receptores químicos. Los olores interfieren con su capacidad para orientarse y localizar alimento, por lo que tienden a evitar las áreas donde estas fragancias son más fuertes.
Para aprovechar mejor sus propiedades, se recomienda machacar varias hojas de laurel, orégano y menta hasta liberar sus aceites naturales. Después, distribúyelas en pequeñas cantidades cerca de:
- Los bordes de las puertas.
- Las rejillas del baño.
- Los desagües de la cocina.
- Debajo del fregadero.
- Esquinas donde haya tuberías o pequeñas aberturas.
También puedes colocar una parte de la mezcla dentro de un atomizador con agua, dejarla reposar varias horas y rociarla alrededor de estos puntos estratégicos para reforzar el efecto aromático.
Cómo mantener el bloqueo durante las siguientes semanas
Para prolongar la protección, conviene repetir la aplicación del atomizador elaborado con laurel, orégano y menta una o dos veces por semana, especialmente después de limpiar los pisos o cuando las superficies se mojen.
Además, es recomendable reemplazar las hojas machacadas cada siete o diez días, ya que con el paso del tiempo pierden parte de sus aceites esenciales.
Mantener la cocina y el baño secos, retirar los restos de comida y conservar limpios los desagües ayudará a que la combinación de limpieza profunda y aromas naturales continúe actuando como una barrera preventiva para dificultar el ingreso de cucarachas al hogar.