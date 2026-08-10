Sturzenegger se suma a la Mesa Política y el Gobierno reconfigura su estrategia
La Mesa Política comenzará a ser un filtro previo de los proyectos. El paquete desregulador de Sturzenegger, entre posponerse o enviarse por tandas. El diagnóstico interno que el oficialismo saca de la derrota en el Senado.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 10 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.