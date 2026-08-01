En la mañana de este sábado se reunió la Mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno en la Huella de Seregni, con la presencia de la vicepresidenta Carolina Cosse, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, coordinadores de bancadas y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

El encuentro sirvió para poner en común la evaluación de la gestión y discutir la comunicación de los avances del gobierno.

Pereira abrió la rueda de prensa señalando la necesidad de que la población acceda a la información que el gobierno y el Frente Amplio tienen para ofrecer. “Hemos notado problemas de gestión política para que nuestros avances, nuestras concreciones, nuestro programa que se está cumpliendo, finalmente llegue al resto de la sociedad”, afirmó, y sostuvo que la principal preocupación es la incapacidad de “transmitir adecuadamente” los cambios que se están implementando en el país.

El dirigente repasó los ejes del plan de Gobierno: “Si nosotros planteamos 63 prioridades que eran el país productivo con justicia social y desarrollo democrático, eso se puede ver en la construcción de puestos de trabajo, eso se puede ver en la legislación vinculada a los puestos de trabajo y eso se puede ver en las políticas tributarias para gravar al que tiene más y no tocarle un vintén al que no tiene”. Pereira resaltó medidas orientadas a la infancia y la educación, e hizo hincapié en los efectos esperados de la rendición de cuentas, que, según dijo, podría reducir 25% la pobreza entre el nacimiento y los tres años.

Entre los logros mencionados, el presidente del FA destacó el “mayor programa de becas de la historia del Uruguay” y la expansión de las escuelas de tiempo completo y extendido con una meta de llegar a un tercio de la población escolar. Subrayó que estas políticas no son “medidas aisladas”, sino parte de un conjunto orientado a disminuir la pobreza infantil y generar empleo de calidad. Según Pereira, de las 63 medidas planteadas, el 85% ya se han comenzado a aplicar; sin embargo, insistió en que si esos avances no se perciben en la sociedad, es porque la gestión política para difundirlos “no está llegando a los lugares que nosotros queremos que llegue”.

En la misma rueda de prensa, Pereira se refirió al diálogo del gobierno uruguayo con Estados Unidos respecto de la recepción de deportados de nacionalidad cubana. Aclaró que el Frente Amplio rechazará “si son deportaciones que violentan los derechos humanos”, y precisó que Uruguay, históricamente, ha recibido a personas que ingresan por voluntad propia como una forma de asilo. “Claramente Trump utiliza una política —que me imagino que para la mayoría de lo que estamos acá es deplorable— que es encarcela gente sin haber cometido ningún delito, sólo por el hecho de estar viviendo en Estados Unidos y luego la quieren trasladar a otro país. Esta política no debería ser compartida por nadie”, dijo.

Pereira añadió una advertencia política de alcance regional: “Estamos viviendo probablemente una época de apriete norteamericano como nunca jamás vivió Latinoamérica desde la Dictadura”, sostuvo, marcando preocupación por lo que considera presiones externas sobre la región.

El encuentro en la Huella de Seregni consignó, en definitiva, que el Frente Amplio y el gobierno coinciden en la existencia de avances concretos en empleo, educación y políticas sociales, pero reconocen una asignatura pendiente en la comunicación política para que esos resultados sean percibidos y valorados por la ciudadanía. Las autoridades partidarias evaluarán en los próximos días las estrategias comunicacionales y políticas para revertir esa brecha entre gestión y percepción social.