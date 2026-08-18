La Mesa Política que encabeza la secretaria general, Karina Milei, vuelve a reunirse este martes en la Casa Rosada para repasar la estrategia legislativa y, tras profundizar el acercamiento con el PRO, empezar a delinear el próximo paso de las negociaciones con los gobernadores del Norte Grande, que desfilarán por el Ministerio de Economía esta tarde. No obstante, la operatividad por la Plaza de Mayo no se refleja en la defensa de la vocería, que dejó una antesala débil para el cónclave político .

De la reunión que comenzó para las 13 participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

El encuentro semanal llega después de que, por pedido de la secretaria general, parte de ese mismo grupo recibiera días atrás a los principales referentes del PRO. El objetivo de esa reunión fue acercar posiciones de cara a 2027 y, en el mismo ámbito, avanzar sobre los proyectos que el Ejecutivo pretende sancionar en lo que resta del año legislativo.

En contraste con ese despliegue de gestión de cara al 2027, la comunicación oficial volvió a exhibir fragilidad . El vocero presidencial, Adrián Ravier, ofreció este martes a las 11 una nueva conferencia de prensa en la que respondió con frases breves en cassette rayado y, en varios tramos, desconectadas del sentido de las preguntas que le formuló la prensa acreditada .

Adrián Ravier en conferencia de prensa (Prensa Presidencia)

Consultado sobre si el ajuste se sostendrá durante todo el mandato en momentos en que la sociedad “quiere saber si el ajuste va a seguir intacto”, Ravier evitó precisiones y se limitó a sostener: “ La motosierra es un símbolo de este Gobierno” . Ante una repregunta sobre el mismo punto, redobló la definición: “ La motosierra no se apaga nunca. Mientras el Presidente sea Javier Milei, la motosierra va a continuar ”.

El vocero tampoco detalló medidas frente a la consulta sobre el impacto de las tarifas y la liberación de precios en los hogares. Cuando le preguntaron cómo imagina el oficialismo su llegada a las elecciones de 2027 en relación con posibles medidas para los trabajadores, la respuesta fue igual de escueta: “Si la pregunta es cómo llegamos a octubre del veintisiete, nos imaginamos reelectos en primera vuelta ”, seguida de una orden al periodista para que “aprenda a preguntar”.

La sucesión de respuestas cortas, sin desarrollo y por momentos desalineadas del eje de las preguntas, profundizó la percepción dentro del propio oficialismo de que la vocería atraviesa un desgaste creciente, apenas dos meses después del debut de Ravier en el cargo.

Mientras la gestión comunicacional del vocero pierde peso interno, empezó a asomar nuevamente la idea de que Santilli encabece el próximo informe de gestión pronto en el Congreso. “ Lo conversamos con Santilli , pero todavía se está evaluando cuándo podría ser ”, reconocieron fuentes de la Mesa Política en diálogo con El Cronista esta semana.

La superposición de agendas -el acercamiento al PRO, la mesa con los gobernadores del Norte Grande y el planteo sobre un informe de gestión con otro protagonista- delinea un mismo diagnóstico interno: el Gobierno necesita ampliar sus interlocutores políticos y, al mismo tiempo, revisar cómo comunica sus resultados, en la antesala de un semestre que combinará la sesión del 26 de agosto en Diputados, el debate por el Presupuesto 2027 y la negociación por la reforma electoral.

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En ese mismo sentido, desde La Libertad Avanza esperan que el 15 de septiembre el presidente Milei asista al Congreso para presentar el Presupuesto 2027 , tal como lo hizo en la primera oportunidad. “Es el mejor comunicador que tenemos”, definieron desde la mesa chica presidencial. Por ahora, la Casa Rosada no confirmó el plan , y Milei podría también presentarlo en cadena nacional como el año pasado.

Por lo pronto, el Presidente se presentará este jueves en el Council of the Americas, donde brindará una suerte de “conferencia” mientras que el viernes viajará a Santa Fe para disertar en la Bolsa de Comercio de Rosario. Serán seguidillas de aparición pública tras una semana sin agenda en Balcarce 50 , ya que Milei se mantuvo puertas adentro en la Quinta de Olivos. Se espera que, en los próximos dos discursos, Milei se refiera a las situaciones económicas que hicieron ruido en las últimas semanas , como la cuestión de los morosos.

Presidencia

En tanto, tras los primeros gestos hacia los acuerdos electorales con los aliados naturales del PRO, el Gobierno también avanzará esta semana en recomponer vínculos con los gobernadores del Norte Grande.

Por un lado, en el oficialismo apuestan a dar concesiones en las reformas que se tratan en el Congreso, como el pedido de “federalización” del directorio del BCRA, este martes después de la Mesa Política encabezarán una reunión de trabajo con los jefes provinciales para avanzar en una respuesta al reclamo por el mayor consumo eléctrico que enfrentan las provincias del norte durante los meses de altas temperaturas.

Participan los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy , mientras que el resto de las provincias de la región están representadas por equipos técnicos especializados en materia energética. El encuentro había quedado acordado con Santilli y Luis Caputo la semana pasada en Posadas, durante la reunión del Consejo Regional del Norte Grande, donde los mandatarios plantearon la necesidad de contemplar las particularidades de la región en los meses de mayor calor. También participará el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti.