Las PASO chocarán con el Presupuesto 2027 y Milei podría ir al Congreso a presentarlo
La idea del oficialismo es que la suspensión de las PASO se active en septiembre y octubre, y buscarán evitar sesiones extraordinarias. Evalúan que el Presidente presente el Presupuesto 2027 en el Congreso, como el primer año. La agenda que se viene en el segundo semestre
La temporada de balances confirmó que la demanda vinculada con la IA crece y que las grandes tecnológicas ya comenzaron a convertirla en ingresos. Sin embargo, también dejó al descubierto una brecha millonaria.