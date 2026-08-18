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Tras la derrota en el Senado por Propiedad Privada, el gobierno comenzó su plan para reordenar a los aliados y conseguir los apoyos necesarios para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Como parte del objetivo de recomponer relaciones, Diego Santilli activará hoy el régimen nuevo régimen de subsidios para los mandatarios del Norte Grande. De qué se trata.

Tal y como lo adelantó El Cronista, los gobernadores y representantes del Norte Grande se reunirán hoy, martes 18 de agosto, a las 17 en el Ministerio de Economía, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en un esquema de tarifas eléctricas para las denominadas zonas cálidas.

Del encuentro también participarán el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti.

Estarán presentes los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Salta, Gustavo Sáenz; Chaco, Leandro Zdero, y Jujuy, Carlos Sadir, mientras que las restantes provincias del Norte Grande enviarán funcionarios y equipos técnicos especializados en energía.

Qué es zonas cálidas

El miércoles pasado se reunieron nueve de los diez gobernadores que forman el bloque del Norte Grande, la reunión tuvo como foco el reclamo el prometido régimen de subsidios a las “zonas cálidas”.

Según confirmaron los gobernadores a través de un comunicado, durante la cumbre todos los mandatarios del norte argentino plantearon al Jefe de Gabinete que se incluya a las zonas cálidas del país, a través de algún instrumento que contemple las altas temperaturas de muchos meses del año y la falta de gas que hace que las provincias del norte dependan 100 por ciento de la electricidad.

En este sentido, el jefe de Gabinete, tras escuchar las declaraciones, acordó con los mandatarios reunirse con parte del gobierno nacional para instrumentar lo necesario para avanzar en una reglamentación para dichas zonas.

El pedido fue hecho tras la presentación del CFI sobre la Estrategia Federal Energética, sobre nuevas rutas y tarifas de transporte en el sistema de gas, que es una iniciativa impulsada por las provincias argentinas, orientada a consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, consensuada y territorial.

En este sentido, los gobernadores mantendrían su apoyo al gobierno en la eliminación del régimen de las zonas frías y se avanzaría con zonas cálidas .

Zonas cálidas fue una promesa que el gobierno nacional hizo a los mandatarios aliados por su apoyo en la Cámara de Diputados a la eliminación del régimen de zonas frías.

Para los gobernadores del Norte Grande existe “ una asimetría estructural mayor que el resto del país en materia de abastecimiento y tarifas de gas” .

“Hasta septiembre de 2024 el Norte Grande se abastecía con gas boliviano y producción local. A partir de la caída de la producción de Bolivia fue necesaria la reversión del Gasoducto Norte”, remarcaron.

Hoy, la región Norte Grande, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, demandan 50 millones de MMm3/d. En esta línea, aseguraron que llega menos gas del necesario para los residenciales y el sector industrial, además de los precios elevados.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, aseguró que resolver la cuestión energética significa atender “un problema de trabajo, infraestructura, industria y desarrollo regional”.

El reclamo por debajo

“El Gobierno le debe mucho a todos los Gobernadores, será un debate fuerte en Misiones para el encuentro del Norte Grande”, anticipó una voz del Congreso que responde a los mandatarios provinciales en diálogo con El Cronista.

Asimismo, remarcaron que “si quieren que salga Zonas Frías como está, tienen que mostrar voluntad y decisión respecto a Zonas Cálidas”.

“Y cumplir con los demás compromisos de gestión”, remarcaron.

La fuente legislativa recordó la brutal derrota del gobierno nacional en el Senado el pasado jueves y afirmó que el oficialismo debería “recalcular sus prioridades en la agenda parlamentaria”.

Sesin ordinaria del Senado de la Nacin, el 6 de Agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina.- Foto: Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.- Mario Mosca / Comunicacin Institucional Senado.-

“Hoy deberían agradecer a los Gobernadores Jalil, Jaldo y Saenz haber puesto racionalidad ante una locura como la de Sturzenegger; la tierra es nuestra, es de las Provincias, es de la gente del interior”, sentenciaron.

Por último, dichas fuentes indicaron que “los temas electorales se irán analizando más adelante”.

Lo que quiere el gobierno y la respuesta de los gobernadores

Voces cercanas a los gobernadores del Norte Grande en el Congreso Nacional indicaron que en la reunión en Posadas se habló de otros temas, además de la resolución de zonas cálidas, pero no se resolvió el tema de las PASO . “Hubo planteos de por qué sí o por qué no, pero no más que eso”, aclararon.

“ Va a ser zonas cálidas por zonas frías, una por un a”, indicó una voz con vínculos en los peronismos provinciales.

Los gobernadores hoy tienen realidades distintas en cada provincia, no sólo a nivel de gestión sino a nivel electoral. “ Se pidió no tratar únicamente la eliminación de las PASO en el Congreso ”, explicaron voces calificadas.

Uno de los puntos fuertes para los mandatarios provinciales es el estado de las rutas nacionales y afirmaron que no alcanza con el traspaso de Nación a las provincias.

“Santilli se compromete y después no concreta, el gobierno necesita definiciones políticas y los gobernadores de gestión”, afirmaron.