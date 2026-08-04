En esta noticia “Llevamos 26 meses seguidos creciendo”

El presidente Javier Milei habló este martes al plan económico implementado desde que asumió y detalló por qué no impuso una dolarización, como se había hablado en campaña en su momento. “Dijeron que yo lo había prometido de manera instantánea”, aseguró.

En diálogo con el streaming La Casa, el mandatario defendió las políticas económicas de su Gobierno y los resultados en cuanto a la baja de la inflación y la reducción de impuestos .

“Llevamos 26 meses seguidos creciendo”

“Ya el primer año la economía creció 6%. Llevamos 26 meses seguidos creciendo”, remarcó Milei. “Hoy la pobreza está en torno al 30,34%. Son 14 millones de personas que salieron de la pobreza”, sostuvo al hacer un repaso de los resultados de las medidas.

“No somos Suiza, la foto sigue siendo horrible , pero la tendencia, la película sigue siendo maravillosa. Yo miro la tendencia: la economía crece, la pobreza cae, la inflación, cae", agregó.

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