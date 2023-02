La deuda cayó por primera vez en 9 meses: las razones y cómo sigue en el gobierno de Alberto Fernández

La deuda bruta de la Administración Pública Nacional cayó en enero por primera vez después de 9 meses, por un total equivalente a 759 millones de dólares o un 0,2% del stock, que pasó de u$s 396.539 millones en diciembre a u$s 395.779 millones en el primer mes de 2023 .

Así surge del "Boletín mensual de deuda" elaborado por la Secretaría de Finanzas. En cuanto a las obligaciones en situación de pago normal (99,37% del total), la variación de u$s 771 millones se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en u$s 2137 millones y el incremento de la deuda en pesos por un monto equivalente en dólares de u$s 1366 millones .

Casi todo el desendeudamiento neto de enero se originó por la baja de u$s 2232 millones en el valor de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de los u$s 45.707 millones a los u$s 43.475 millones, producto del pago de los vencimientos del programa Stand By firmado en 2018 y el cambio en la valuación de los Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del organismo.

El descenso de la deuda bruta entre diciembre y enero es el primero desde marzo y abril de 2022. Entre diciembre de 2019 (el inicio del período de gobierno de Alberto Fernández) y enero de 2023, el stock trepó del equivalente a 323.065 millones de dólares a u$s 395.779 millones, un 22,5% en 37 meses .

Deuda en el gobierno de Alberto Fernández

El gran salto se dio por la deuda en pesos, que se incrementó un 69,3% desde el equivalente a u$s 38.722 millones hasta los u$s 65.576 millones actuales en títulos públicos de mediano y largo plazo; en tanto que la deuda en moneda extranjera creció 12% de u$s 155.416 millones a u$s 174.044 millones (44% del total de la deuda bruta).

Si se contabiliza el total de la deuda bruta en situación de pago normal (u$s 393.276 millones), en moneda local están nominados el equivalente a u$s 132.546 millones (el 33,7%) y en moneda extranjera u$s 260.730 millones (66,3%), de los que u$s 209.865 millones son en dólares estadounidenses. Los compromisos de la gestión Fernández aumentaron 85% en pesos y 5% en moneda extranjera.