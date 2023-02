Dólares: Sergio Massa acordó un ahorro de u$s 400 millones con créditos del Banco Mundial

Luego de una reunión bilateral entre el ministro de Economía, Sergio Massa, y el Director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, en la encuentro de Finanzas del G20 en Bangalore, India, el organismo dará en las próximas horas la aprobación de desembolsos por 450 millones de dólares para la Argentina , con dos préstamos.

Aduana y la UIF reciben información clave de los Estados Unidos

Cómo trabajan los perros de la Aduana

Además, se acordó que el país obtendrá un ahorro de u$s 400 millones entre 2023 y 2024 en la ejecución de los proyectos financiados por el Banco Mundial , ya que no tendrá que aportar la "contraparte local" que estos créditos siempre presuponen, explicaron fuentes oficiales.

Además, se logró un desembolso adicional de u$s 100 millones como "reembolso" correspondiente al programa de saneamiento de la Cuenca de los ríos Matanza - Riachuelo. "De este modo, se fortalece fiscalmente para este año la situación del Tesoro argentino", celebraron en Economía.

Dólares con desembolsos del Banco Mundial

En el primer semestre, se preparan nuevos proyectos por un total de u$s 1000 millones "para beneficiar a los más vulnerables", se informó.

Los préstamos que se aprobarán hoy son de 300 millones de dólares para reducir la deserción escolar con el apoyo a un programa de becas estudiantiles y otros u$s 150 millones para un acceso "más equitativo" a la vivienda.

Becas estudiantiles, vivienda y saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, los proyectos que financiará el Banco Mundial en la Argentina

Durante la reunión bilateral con autoridades del Banco Mundial, Massa presentó cómo el Gobierno argentino avanza en su plan para estabilizar las condiciones macroeconómicas y Van Trotsenburg reconoció la importancia de aumentar el apoyo de la institución en momentos en que las asignaciones presupuestarias están restringidas .

Ambos confirmaron su compromiso de acelerar la ejecución de la cartera, incluso mediante mayores desembolsos, y a gestionar activamente la ejecución de la cartera, incluida la gestión de financiamiento de contraparte, comunicaron fuentes oficiales, "para promover el crecimiento inclusivo y sostenible en Argentina".

El mercado le pone fecha al dólar soja 3