La visita de León XIV a la Argentina volvió a poner en primer plano los problemas del mundo del trabajo y las demandas sociales que atraviesan al país. En el encuentro con representantes sindicales, empresarios y organizaciones sociales en la UCA, el Papa reclamó que el trabajador no quede subordinado a la economía y llamó a prestar atención a quienes quedaron fuera de las estructuras laborales tradicionales.

En ese escenario, uno de los cosecretarios generales de la CGT, Jorge Sola, confirmó que la central obrera prepara una medida de fuerza de alcance nacional antes de que termine el año, en coordinación con otras organizaciones sindicales. Aunque evitó precisar si será un paro general o una protesta de otra modalidad, aseguró que trabajan para que tenga “la mayor efectividad posible”.

“Estamos en el armado junto con las otras centrales de una medida de acción gremial que la vamos a llevar adelante”, afirmó Sola en una entrevista con el programa Palo y Zanahoria, que conduce Mariano Martín por El Destape Radio.

El dirigente fue consultado expresamente sobre la posibilidad de un paro, incluso parcial y de pocas horas. Sin confirmar esa alternativa, respondió que la medida se está diseñando y que se realizará antes de que termine el año.

Los reclamos que busca reunir la CGT

Sola planteó que la protesta no estará limitada a las reivindicaciones tradicionales del movimiento obrero. Entre los motivos que impulsan la convocatoria mencionó la falta de trabajo, las dificultades para llegar a fin de mes, los problemas del sistema de salud y el financiamiento de la educación .

“Me parece que ahí hay una mirada que puede ser de más sectores que solamente la de los trabajadores”, sostuvo. En esa línea, señaló que la CGT también mantiene conversaciones con las universidades para ampliar el alcance de los reclamos.

El cosecretario general consideró que las respuestas a esos problemas no pueden quedar supeditadas a las próximas elecciones presidenciales. Si bien proyectó que el año próximo podría producirse “un verdadero cambio de época”, advirtió que para quienes atraviesan dificultades económicas la espera resulta demasiado larga.

Sola dijo que las respuestas a los problemas de los trabajadores no pueden quedar supeditadas a las próximas elecciones presidenciales. Archivo el cronista

“Hay mucha gente que para eso le queda muy lejos. Hay que dar soluciones a problemas que hoy son acuciantes y el Gobierno lo sabe”, afirmó.

La eventual protesta se inscribe en una secuencia de anuncios y discusiones sobre nuevas medidas sindicales. El último paro general efectivamente realizado por la CGT fue el 19 de febrero de 2026, durante el debate de la reforma laboral en Diputados.

La huelga duró 24 horas y fue la cuarta contra la gestión de Javier Milei. En junio, la central había anunciado que preparaba otro paro junto con las dos CTA, pero aquella convocatoria no se concretó.

El mensaje del Papa y las críticas a la reforma laboral

La entrevista también estuvo atravesada por el encuentro que León XIV mantuvo con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Sola calificó el discurso del Pontífice como “impresionante” y destacó su coincidencia con planteos históricos del sindicalismo.

En particular, rescató la idea de que el trabajo debe ser una fuente de dignidad y que el trabajador no puede quedar al servicio de la economía. También valoró el llamado a reconocer las condiciones de quienes trabajan en la informalidad y en las nuevas modalidades laborales.

En ese punto, cuestionó que la reforma laboral no haya contemplado a esos sectores. “Ese piso de trabajadores de plataforma tampoco se consideró”, señaló.

Sola sostuvo que el movimiento obrero debe ampliar su representación frente a los cambios en el mercado laboral y mencionó el contacto con organizaciones de trabajadores de aplicaciones de Rosario y La Plata.