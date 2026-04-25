El reconocido escritor y analista político Jorge “Turco” Asís realizó un profundo diagnóstico sobre el escenario argentino, enfocándose en el desgaste del gobierno de Javier Milei y en lo que deparará el próximo ciclo electoral. En su análisis, definió al actual mandatario como un “fenómeno solitario” y advirtió que su gestión se sostiene más en el impacto discursivo que en los números de la macroeconomía real. “Milei es más un logro político que económico”, sentenció en una entrevista con C5N, señalando que el respaldo que recibe el líder libertario tiene márgenes muy acotados por los factores de poder. Según la aguda mirada del exdiplomático, el llamado círculo rojo ya tomó una decisión contundente respecto al proyecto libertario a largo plazo. Las fricciones con sectores empresarios y las crisis autogeneradas terminaron por marcarle la cancha al líder de La Libertad Avanza. “El establishment claramente le puso el límite: este no puede reelegir”, aseguró Asís. En esa línea, remarcó que el Gobierno cometió el error de elevar “tan innecesariamente la vara de la moralidad y de la transparencia”, lo que lo deja expuesto a sus propias contradicciones internas. Pensando en lo que vendrá después de este “experimento político”, el analista lanzó una de sus clásicas y provocadoras definiciones para anticipar el perfil de quien ocupará el sillón de Rivadavia. Lejos de la estridencia, los gritos y la motosierra que caracterizaron la última campaña, Asís pronosticó un giro rotundo en las preferencias del electorado, que buscará un refugio en lo previsible. “La próxima disrupción en la Argentina es la normalidad”, afirmó. Para el escritor, el desgaste del modelo actual marcará el fin de la fascinación por los perfiles antisistema y los discursos encendidos, devolviéndole el protagonismo a la política tradicional. “Yo creo que es la normalidad. Va a ser un tipo prolijo, casi te diría vestido de gris, perfectamente normal. Una transgresión nueva”, detalló sobre el retrato del futuro jefe de Estado, anticipando que la verdadera rebeldía para la sociedad pasará por la sobriedad institucional. Bajo esta perspectiva, Asís decretó el agotamiento del fenómeno que llevó a Milei a la presidencia, quitándole la épica del líder mesiánico y atribuyéndolo a un experimento de laboratorio electoral. “Yo no creo que haya lugar para los outsiders. La fórmula del outsider es una fórmula de los consultores que tenían dos objetivos aquí: Facundo Manes y Milei”, reveló. Según su relato, los estrategas sondearon primero al neurocientífico, pero este “tenía todo el verso radical y demás” y finalmente “no aceptó” las directivas. Fue entonces cuando el actual mandatario tomó la oportunidad que otros dejaron pasar, adaptándose a la perfección al molde diseñado por los asesores de campaña. “Milei compró absolutamente todo”, concluyó Asís sobre la docilidad del economista ante la estrategia prefabricada.