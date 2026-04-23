El Gobierno puso en marcha un proceso de revisión sobre las Pensiones No Contributivas (PNC), con el objetivo de verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos. La medida alcanza a millones de personas en todo el país y busca ordenar el sistema, detectar irregularidades y garantizar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan. Las PNC son prestaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con los aportes suficientes para acceder a una jubilación. Incluyen distintos grupos, como personas con discapacidad, madres de siete hijos o más y adultos mayores sin cobertura previsional. Estas pensiones están bajo la órbita de organismos estatales como ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad, que intervienen en su otorgamiento, control y eventual continuidad. El plan oficial contempla una serie de controles para evaluar si los beneficiarios siguen cumpliendo con las condiciones que dieron origen al cobro de la pensión. En el caso de las PNC por discapacidad, uno de los ejes principales será la revisión médica. Esto implica que muchos titulares podrán ser convocados a presentar documentación actualizada o a realizar evaluaciones de salud que acrediten su situación. Para conservar la PNC, es fundamental cumplir con ciertos criterios básicos: En caso de detectarse inconsistencias o incumplimientos, el beneficio puede ser suspendido o dado de baja. Según lo informado, el proceso de revisión alcanzaría a un universo cercano a 1,2 millones de beneficiarios en todo el país, con foco inicial en las pensiones por invalidez laboral. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es transparentar el sistema y evitar irregularidades. Sin embargo, la medida también genera preocupación entre los beneficiarios, especialmente por la posibilidad de perder el ingreso en caso de no cumplir con los requisitos o no poder completar los trámites a tiempo. Ante este escenario, se recomienda a quienes perciben una PNC: El seguimiento de estas auditorías será clave en los próximos meses, ya que definirá la continuidad de miles de pensiones en todo el país.