La Agencia de Seguridad Migratoria, a cargo de Diego Valenzuela, y perteneciente al Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Alejandra Monteoliva, lleva adelante redadas migratorias y marcha con un estricto plan de controles de pasaportes en fronteras y aeropuertos, tras la aprobación del nuevo Decreto 366/2025 que busca evitar la entrada de migrantes irregulares o con antecedentes penales. El ingreso al país debe hacerse con documentación que incluye pasaporte válido y vigente. El Artículo 35 de la Ley de Migraciones N°25.871 es el que regula el rechazo en la frontera de una persona que arriba al país un documento extranjero que no cumple las condiciones legales vigentes. Según se detalla en el Artículo 5° del Anexo II que para poder entrar Argentina la persona debe presentar en el control migratorio: Por otro lado, el Decreto 366/2025 en el Artículo 11° inciso c) dice que solamente se puede eximir del pasaporte cuando el extranjero tenga otro documento de identidad o de viaje válido. Tal como indica el artículo de la Agencia de Seguridad Migratoria, las autoridades competentes en fronteras o aeropuertos procederán al “inmediato rechazo e impedirá el ingreso al territorio nacional a todo extranjero" que: En definitiva, la Agencia de Seguridad Migratoria, a cargo de Valenzuela impedirá el ingreso a la Argentina a quienes presenten a la autoridad documentación nacional o extranjera material (pasaporte) o ideológicamente falsa o adulterada y que haya omitido informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales; o haber articulado un hecho o un acto simulado o celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento con la finalidad de obtener un beneficio migratorio; En el caso de quienes vengan a residir, tampoco se les dejará ingresar a las personas que no exhiban un documento que demuestre una oferta efectiva de trabajo. Las autoridades nacionales tampoco dejarán entrar a quienes hayan sido condenados o tengan antecedentes, en la República Argentina o en el exterior, en el caso de haber cometido delitos que para la legislación argentina merezcan una pena privativa de la libertad igual o mayor a tres años. Tampoco a los que estén condenados en Argentina o en el exterior por delitos que para la legislación nacional merezcan pena privativa de la libertad menor a tres años. Los últimos factores que impiden la entrada al territorio argentino son: Las naciones que necesitan solicitar una visado para entrar al territorio nacional según continentes son: Afganistán Argelia Angola Benín Botsuana Burkina Faso Burundi Cabo Verde Camerún Chad Comoras Costa de Marfil Eritrea Esuatini Etiopía Gabón Gambia Ghana Guinea Guinea Ecuatorial Guinea-Bisáu Lesoto Liberia Libia Madagascar Malawi Malí Mauricio Mauritania Mozambique Namibia Níger Nigeria República Centroafricana República del Congo República Democrática del Congo Ruanda Santo Tomé y Príncipe Senegal Seychelles Sierra Leona Somalia Sudán Sudán del Sur Tanzania Togo Uganda Yibuti Zambia Zimbabue Afganistán Arabia Saudita Armenia (según tipo de ingreso puede variar) Azerbaiyán Bangladesh Bután Camboya China (República Popular China) Corea del Norte India Indonesia Irak Irán Jordania Kazajistán (en algunos casos exento, pero figura con condiciones) Kirguistán Kuwait Laos Líbano Maldivas Myanmar Nepal Omán Pakistán Palestina Sri Lanka Siria Taiwán (puede requerir visa o certificado de viaje) Tayikistán Turkmenistán Uzbekistán Vietnam Yemen Albania Bielorrusia Kosovo (o certificado de viaje) Bahamas Belice Cuba Haití República Dominicana (según condiciones específicas) Kiribati Islas Marshall Micronesia Nauru Palaos Papúa Nueva Guinea Samoa Islas Salomón Tonga Tuvalu Vanuatu