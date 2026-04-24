El Gobierno reprogramó la reunión de Mesa Política pensada para el próximo lunes, donde la cúpula gubernamental trazará los últimos detalles del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ordenará la negociación que se avecina por la batería de proyectos que ingresaron las últimas semanas al Congreso, el último siendo la polémica Reforma Electoral Integral. El motivo oficial de esta dilación responde a que la titular del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, viajó a Uruguay y no iba a poder asistir este viernes a las 11. A eso se le suma que buscarán llevar a la mesa un análisis político más conciso sobre cómo delinear la estrategia que se desplegará en las Cámaras. El encuentro entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al armador nacional Eduardo “Lule” Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y la senadora Bullrich se llevará adelante bajo la supervisión del ministro coordinador el próximo lunes. Uno de los temas centrales, además de la agenda legislativa concreta, es la estrategia narrativa de Adorni para enfrentar a los diputados que ya prepararon un enfrentamiento coordinado para cuestionar al funcionario sobre las causas judiciales que involucran su crecimiento patrimonial. La sesión comenzará el miércoles 29 a partir de las 10.30, y el presidente Javier Milei confirmó que estará en el palco para presenciarla: “Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete”, aseguró en diálogo con Neura. El Cronista accedió a la metodología que cerró Adorni con Menem. Primero habrá una exposición inicial del ministro, que tendrá una hora para hablar. Después, se estableció que cada bloque político tendrá mínimo cinco minutos de intervención, sumando tiempo adicional de acuerdo con su representación numérica en el cuerpo legislativo. En total, estiman que la sesión durará seis horas. Adorni tendrá 20 minutos para responder por tanda. Primero lo harán nueve bloques menores (que durará 50 minutos), después se abre paso a la segmentación por bloques más grandes: Innovación Federal tendrá 11 minutos, Unidos (Provincias Unidas, Encuentro Federal) tendrá 20 minutos; Fuerza del Cambio (PRO, UCR, MID) tendrá otros 20 minutos; se procederá a las respuestas del jefe de Gabinete y, por último, Unión por la Patria tendrá 68 minutos. Tras la respuesta final de Adorni, el bloque de La Libertad Avanza cerrará la jornada. Para afrontar esta sesión, el jefe de Gabinete se prepara con ayuda de su círculo de confianza que conforman tanto Devitt como el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari; el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Scilia; y la jefa de la Unidad de Gabinete de Asesores, Aimé Vásquez. La idea es que Adorni se posicione desde su tono sarcástico y redoble la apuesta ante las dagas opositoras, aunque algunos no descartan que repita la maniobra de su antecesor, Guillermo Francos, que una vez abandonó su informe de gestión en el Senado luego de que la peronista Cristina López lo haya llamado “mentiroso”. En ese sentido, desde la oposición también planean una embestida con cautela. Como antesala de la jornada Adorni llegará parcialmente victorioso ya que esta semana la Justicia archivó la causa que lo investigaba por presunta malversación de caudales públicos por llevar a su esposa en un vuelo oficial a los Estados Unidos, en el marco de la Argentina Week. Se trató del primer eslabón que desencadenó la oleada mediática y judicial. “Esto empieza a ponerse lindo...”, celebró Milei ante la publicación del jefe de Gabinete. No obstante, los cuestionamientos más rigurosos sobre posible corrupción tienen que ver con las causas que tramitan en el juzgado de Ariel Lijo y que involucra, en esencia, su crecimiento patrimonial. En el medio de la avanzada, el Ministerio de Justicia este viernes envió más pliegos al Senado para llenar las vacantes, correspondientes a los fueros Correccional y Criminal; Criminal Federal, Penal Económico, Comercial y Federal. Un gesto llamativo, además, se dio a conocer a través del Boletín Oficial de este viernes, donde se solicitó enviar los pliegos de dos jueces laborales que cumplirán los 75 años para que se mantengan en su cargo. Uno de ellos es el camarista Víctor Arturo Pesino, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que justo este jueves revirtió la suspensión de la reforma laboral. El gesto se da pese a que el Gobierno continúa dando la batalla para el traspaso de competencias y -por ende- la disolución de dicho fuero. A la agenda judicial, que ya asomó gestos contundentes a los tribunales que investigan las causas del Gobierno, se suma la agenda de reformas de alto voltaje que están pendientes. Por un lado, la semana que viene se buscará también ir al dictamen de los acuerdos con fondos internacionales por el default del 2001 -con compromiso para antes del 30 de abril-, para mostrar un avance que ayude a que no caiga el acuerdo. El resto de las reformas, incluida la adhesión al Tratado de Patentes (PCT) por el acuerdo con Estados Unidos, quedarán para tratar a partir de mayo. El oficialismo sí avanzó con el dictamen de la Ley Hojarasca en Diputados y sobre Propiedad Privada se buscará ir en las próximas dos semanas ya que se abortó la sesión que amagaron para antes de fin de mes. En el medio, el Gobierno ya quiere afinar el panorama de alianzas para la reforma política. Los bloques aliados, con el PRO y la UCR a la cabeza, han manifestado un respaldo firme a la implementación de la “Ficha Limpia”, una demanda histórica de estos sectores que busca impedir que personas con condenas por corrupción sean candidatas. Sin embargo, este apoyo se ve condicionado por un rechazo rotundo a la eliminación de las PASO, punto neurálgico de la reforma enviada por el Ejecutivo. Los socios legislativos sostienen que las primarias son una herramienta indispensable para dirimir liderazgos internos y garantizar la cohesión de las coaliciones, por lo que ven en su supresión un intento del oficialismo por debilitar la competencia y la pluralidad democrática. Las repercusiones de este proyecto han generado un clima de tensión y malestar en el Congreso, principalmente porque los aliados aseguran no haber sido consultados previamente sobre la letra chica del paquete legislativo. Sectores de la oposición dialoguista, como Maximiliano Ferraro (CC), han tildado la maniobra de “oportunista” y “extorsiva”, acusando al Gobierno de utilizar la Ficha Limpia como una moneda de cambio para forzar la aprobación del fin de las PASO en un solo bloque. Ante este escenario, la reforma enfrenta un panorama incierto en el Senado, donde los bloques ya advierten que, de no fragmentarse el debate para tratar cada punto por separado, el proyecto corre un serio riesgo de quedar estancado por falta de consenso. Además, tampoco se mostraron propicios a reabrir la discusión por Universidades y Discapacidad, que son los dos proyectos de mayor peso para la Casa Rosada. De cualquier manera, todo será definido en la medida que el informe de Adorni satisfaga a los aliados, ya que ellos frenaron los pedidos de interpelación que intentó el peronismo para primero darle la oportunidad de exponer el 29.