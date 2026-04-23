Dante Gebel, el conductor y comunicador radicado en Estados Unidos cuyo nombre empezó a circular en encuestas y especulaciones políticas de cara a 2027, tomó distancia de los partidos tradicionales, dijo que entre Sergio Massa y Javier Milei tal vez hubiera votado al actual Presidente y consideró que Manuel Adorni debió dar “un paso al costado” bajo investigación.

En una entrevista que Luis Novaresio difundirá a las 23.59 por A24, Gebel habló sobre el balotaje presidencial de 2023 y admitió que, frente a la opción entre Sergio Massa y Javier Milei, se inclinaba por el actual Presidente. “Tal vez hubiera votado a Milei. Lo veía a Massa políticamente correcto, pero uno conocía el background, la historia. Milei era un acertijo, una incertidumbre. Tal vez hubiese votado a Milei diciendo: el tipo es disruptivo”, afirmó.

También planteó que parte del apoyo electoral a La Libertad Avanza respondió al cansancio social. “La gente votó eso, o el cambio, el hartazgo”, resumió.

Lejos de alinearse con los polos tradicionales, Gebel buscó marcar distancia de las principales figuras de la política argentina. Ante la pregunta sobre si se siente más cerca de Milei o de Cristina Kirchner, respondió: “De ninguno”. Y agregó: “No tengo nada que ver con el peronismo. No trabajaría dentro del peronismo”.

Sobre los rumores que lo ubican como posible candidato en 2027, evitó una definición terminante, aunque tampoco clausuró la posibilidad. “No tengo ganas de ser candidato. Tengo una dicotomía. No estoy en campaña”, sostuvo. Sin embargo, reconoció que el tema atraviesa su agenda personal: “Una parte mía tiene mucho miedo. A mediados de agosto o septiembre tendría que tomar una decisión”.

En esa línea, aclaró que cualquier salto político requeriría estructura y proyecto. “¿Candidato a Presidente? Todavía no. Tiene que haber un plan serio detrás”, señaló. Y remarcó que, si avanzara, no sería dentro de ninguna fuerza existente: “Sería un partido absolutamente nuevo”.

Otro tramo de la charla se centró en la situación del vocero presidencial Manuel Adorni. Gebel consideró que, frente a cualquier episodio bajo sospecha, la respuesta institucional debe ser preventiva. “Me parece que está bueno dar un paso al costado bajo escrutinio, bajo investigación. Sale limpio, celebramos todos, y si no, qué bueno que lo separamos”, afirmó.

Incluso fue más directo sobre qué haría en una situación similar: “Si me tocara a mí, le diría: hacete un paso al costado”.

Gebel también cuestionó la liviandad con la que, según dijo, circulan versiones sobre su figura. “Nunca vi en la vida a Massa. Me sorprende mucho la falta de chequeo”, lanzó. Y apeló a la ironía frente a teorías conspirativas: “Ojalá me bancara la CIA porque tendría presupuesto ilimitado”.

En el plano personal, rechazó etiquetas que, según entiende, buscan deslegitimarlo. “No soy pastor. Soy un predicador”, dijo. Luego completó su definición pública: “Me defino como un comunicador de valores”.

Sobre su situación económica, defendió el origen privado de sus ingresos. “Gano fortunas haciendo lo que hago con mis shows y soy un influencer. Lo que yo tengo me lo he ganado trabajando”, aseguró.

Con tono crítico pero medido, también dejó una reflexión institucional sobre Milei. “Tengo mucho respeto por las investiduras presidenciales, aunque el Presidente no tenga respeto por su propia investidura”, sostuvo.