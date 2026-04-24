El Gobierno llamó este viernes a una nueva licitación de deuda del Tesoro, donde buscará renovar vencimientos por $ 7,9 billones, concentrados en su mayoría en manos del sector privado. Llegará a ese test clave con dos estrategias: alargar duration en los instrumentos en pesos y obtener más financiamiento en dólares. El ministro de Economía, Luis Caputo, amplió el monto máximo a emitir de los Bonares 2027 y 2028. El próximo martes buscará colocar hasta u$s 350 millones de cada título, con la posibilidad de una segunda vuelta por u$s 100 millones en ambos instrumentos. Así, el Gobierno podría alzarse con u$s 900 millones si el mercado demanda la totalidad de los instrumentos en dólares. En el universo en pesos, ofrecerá sólo una Lecap corta, con vencimiento en junio de 2026. En los demás títulos, buscará extender los plazos de financiamiento hasta 2028 y 2029. Adcap Grupo Financiero destacó que “la principal novedad es la incorporación de un nuevo bono dual CER/Tamar a junio de 2029, instrumento en el que esperamos una demanda elevada, dado que combina cobertura por inflación y tasa variable en un plazo más largo”. En segundo lugar, subrayó que la Lecap a 49 días es sensiblemente más corta que las ofrecidas en las últimas licitaciones (la anterior fue a 120 días). “En términos de premio, vemos espacio para que el Tesoro vuelva a convalidar concesiones frente al mercado secundario en CER, Tamar y especialmente en el nuevo bono dual CER/Tamar, con el objetivo de sostener el incentivo a extender duration”, aseguró Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap. El mercado prevé que el Tesoro no tenga dificultades en rollear la deuda que vence la semana que viene, ya que mantiene depósitos en el BCRA por $ 8,2 billones. En un escenario de estabilidad cambiaria y relajamiento del apretón monetario que implementó el año pasado, las tasas a un día se ubican estables en torno al 20%. En la rueda repo de A3, el Central absorbió en los últimos días $ 3 billones. Lecap al 12/06/26 (S12J6) - nueva Bonos con tasa Tamar al 31/8/2028 (TMG28) - nueva Boncer al 29/09/28 (TZXS8) Bono CER/Tamar al 29/06/29 (TXMJ9) - nueva Título Dólar Linked al 30/09/26 (D30S6) Bono Hard Dólar al 29/10/27 (AO27) Bono Hard Dólar al 31/10/28 (AO28) A su vez, ofrece una conversión de cuatro instrumentos: TZV26 por Dólar Linked 30/6/2028 (TZV28) TTD26 por Bono Tamar 25/2/2028 (TMF28) M31G6 por Bono TAMAR 25/2/2028 (TMF28) TZXD6 por Bono CER 31/3/2028 (TZXM8)