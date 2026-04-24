La gestión de Javier Milei tiene, para Juan Grabois, un defecto de origen que contamina todo lo que construye encima. “De premisas verdaderas llegan a conclusiones falsas”, dijo el diputado y dirigente social en el programa Cuentas Claras de El Cronista Stream. “Es cierto que hay una casta y que el personal político es mediocre, que hay sectores empresarios prebendarios que han abusado de protección. Pero eso derivó en una apertura totalmente indiscriminada de las importaciones, algo que no hace ningún país del mundo. Que Milei vaya a hablar con Trump a ver si está de acuerdo con eso”, ejemplificó. Para Grabois, el problema de fondo es que “el modelo del Gobierno es no tener modelo. Lo único que hicieron fue aplicar recetas clásicas que funcionan durante un tiempo, pero gobernar un país no es seguir un recetario. Y hay un componente de pensamiento mágico, casi religioso, que es insustentable en términos sociales, económicos y financieros”. En esa línea, cuestionó la narrativa oficial sobre el superávit: “El superávit gemelo no lo trajo la derecha a la Argentina, lo trajo Néstor Kirchner. Es medio tonta esa idea de que tenés que tener superávit todos los años, porque depende de lo que recaudás. El problema surge cuando el déficit se te vuelve algo permanente”. Además, y al ser consultado sobre los datos de pobreza, fue categórico: “No creo en el índice de pobreza del Gobierno, no tiene nada que ver con la canasta de consumo de los argentinos, hay una desactualización. La pobreza no cayó. Es una mentira absoluta”. Y en la misma dirección cuestionó el relato sobre la inflación: “La desaceleración de la inflación fue altísima, pero que la hayan bajado en relación al último año de Alberto Fernández, no quiere decir que tengamos buenos números. Lograron instalar que la domaron cuando tienen 3 y pico mensual. Ni en Burundí tenés ese nivel de inflación. Si vos comparás con gobiernos kirchneristas o incluso el de Macri, no estamos frente a un héroe de la eliminación de la inflación". En otro momento de la entrevista, Grabois planteó la necesidad de ir en sentido contrario a lo que propone la agenda oficialista en materia previsional y laboral. “Hay que bajar la edad de jubilación, reducir la jornada laboral a cuatro días por semana y 32 horas”, afirmó. Y lo fundamentó en clave tecnológica: “Por lo mismo que dice Sam Altman (fundador de OpenAI), hay que prepararse para la transición a un mundo donde va a haber mucha más riqueza pero se puede perder empleo privado por automatización, IA o robotización. Hay que discutir estas cosas, el mundo de trabajo que se viene”. Para financiar este nuevo modelo, la receta del líder de Patria Grande es gravar a los más ricos: “Lo dijo Mirtha Legrand: los más ricos tienen que pagar más. Esto es una cosa evidente. Hasta los mega multimillonarios lo están diciendo, porque sino vamos a tener una guerra mundial”. Con los empresarios, Grabois no fue conciliador pero tampoco los descartó como interlocutores. “Se fascinaron cuando Milei les decía que eran los benefactores de la sociedad (...) Paolo Rocca fue un tipo absolutamente humillado por Milei. Si eso mismo lo hubiera hecho un gobierno peronista, imagínense lo que hubiera pasado. Es una cuestión de clase”. A pesar de todo, les tendió una mano a su manera: “Yo no quiero seducir a nadie, yo no quiero ser amigo de los ricos, no quiero un peso de ellos. Pero les va a ir mucho mejor conmigo que con Milei”. Grabois también se despegó del kirchnerismo en términos de responsabilidades. “El Poder Ejecutivo es constitucionalmente unipersonal, es estúpido culpar a CFK por su rol durante el gobierno de Alberto Fernández. No fue un gobierno kirchnerista ni tampoco graboisista, porque hubiera sido infinitamente mejor, con superávit gemelos porque estaban dadas las condiciones”. Consultado sobre su relación personal con la expresidenta, detalló: “Hablo seguido con ella, la quiero mucho, la considero una amiga, hizo muchísimo por el pueblo argentino y está presa de una manera absolutamente injusta”. Además, afirmó que indultarla y buscar su libertad debe ser una prioridad para cualquier partido opositor. Y sobre su propia posición de cara a 2027, señaló que Kicillof es, dentro del campo opositor, “la figura mejor posicionada”, aunque aclaró que su participación dependerá de las definiciones programáticas: “Llevamos a la mesa un programa de 10 puntos. Depende de esa definición veremos si tenemos acuerdo con el resto de los sectores o no”.