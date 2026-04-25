El dólar oficial hoy sábado 25 de abril cotiza a $ 1370 para la compra y $ 1420 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa abandonó la tendencia bajista (hace 10 días llegó a ubicarse en $ 1380) y cerró la semana con un aumento de $ 30 (15 pesos por encima del valor al que cerró marzo). No obstante, se mantiene $ 60 por debajo de la cotización en la que concluyó 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista se sitúa en $ 1367,30 para la compra y $ 1417,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1693,51. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante abril los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de febrero 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1846 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy sábado 25 de abril se ofrece sin cambios a $ 1400 para la compra y $ 1420 para la venta. Desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 90 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal vuelve a ser nula. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 80 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 6990 millones en 62 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 46.184 millones. El dólar oficial hoy sábado 25 de abril opera a $ 1420 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: Una importante compañía en Wall Street está en el centro de atención de los inversores porque sufre un “short squeeze”. Se trata del fenómeno que se produce cuando una acción con un alto volumen de posiciones cortas sube repentinamente y obliga a los vendedores en corto a recomprar acciones para reducir las pérdidas, lo que aumenta la presión compradora e impulsa el precio aún más al alza. La empresa sube más de 500% en el año y por arriba del 700% en los últimos 12 meses. Por ender, su Cedear se multiplicó por 10 en ese período: Se trata de Avis Budget, la compañía de alquiler de autos a nivel global. Leé la nota completa en este enlace.