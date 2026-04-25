Este viernes, 24 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 7142 (Zapatillas). Soñar con zapatillas simboliza cómo avanzas en la vida: tu impulso, comodidad y preparación para cambios o metas. Si están nuevas o cómodas indica confianza y progreso; si están viejas, rotas o incómodas sugiere cansancio, dudas o necesidad de ajustar el rumbo. Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional cualificado, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: