El escenario político argentino atraviesa una etapa de reconfiguración y por eso Jorge “Turco” Asís lanzó una serie de definiciones que dan contexto a esta coyuntura. En una reciente entrevista en el streaming Ahora Play, el escritor y analista político trazó una radiografía sobre la gestión de Javier Milei, a quien definió como un emergente inesperado de una jugada fallida del Partido Justicialista. “En el panorama que describen, yo te diría: complicada la Argentina. Y también complicado el gobierno del tertuliano, el panelista Milei”, disparó Asís de entrada, marcando el tono de lo que sería una disección del “fenómeno libertario” y su sostenibilidad en el tiempo. Uno de los puntos más provocadores del análisis de Asís fue la genealogía del actual Presidente. Para el “Turco”, el líder de La Libertad Avanza no nació en el vacío, sino que fue potenciado por el propio peronismo como una herramienta táctica para debilitar a la entonces principal coalición opositora. “Es una paradoja extraordinaria: Milei es una creación del peronismo para evitar que Juntos por el Cambio heredara a Alberto Fernández. Fue una invención exitosa”, explicó. Sin embargo, Asís subrayó que el plan se salió de control cuando el “pibe que la supo hacer” logró capitalizar el descontento social y sellar alianzas con sectores que el peronismo no previó. Según el analista, Milei es un “pibe que la supo hacer; le hizo creer a toda la sociedad argentina que no le interesa la construcción política. Los que quieran ser candidatos que hablen con Karina, no con él”. Asís, exembajador ante la UNESCO, no ahorró críticas para la política exterior de la Casa Rosada, a la que calificó de “sobreactuada y riesgosa”. En su visión, el alineamiento automático con Israel y los Estados Unidos de Donald Trump está dejando a la Argentina en una posición de aislamiento innecesario. “Argentina pasa severos papelones internacionales. El último: ser el único país que vota en contra junto a EE.UU. e Israel... eso directamente te avergüenza”, señaló en referencia a votaciones recientes en foros globales. Para Asís, la estrategia oficial carece de la pragmática que tuvo, por ejemplo, el menemismo en los 90: “Este seguidillismo a ultranza no tiene nada que ver con la coincidencia que tenía Menem. No hay nada en común entre Milei y Menem”. Además, advirtió sobre la dependencia emocional y política con el candidato republicano: “Vos tenés en la Argentina un presidente que está absolutamente ligado, vinculado, con una sobreactuación extraordinaria con Trump y con Israel. Razón por la cual ya tenés una especie de estrategia condicionada”. Para el autor de Flores robadas en los jardines de Quilmes, el ciclo de los líderes disruptivos y “marginales” podría estar llegando a un techo. La fatiga social y la complejidad de la gestión estarían pidiendo, según su visión, un retorno a formas más tradicionales y previsibles de gobierno. “La próxima trasgresión es la normalidad. Hace falta un De la Rúa un poco más activo e inteligente; un señor que use trajes grises, previsible. No creo que sea el turno de otro outsider”, vaticinó. En este contexto, fue muy crítico con la composición del círculo de hierro de Milei, al que definió como un “gobierno de consultores”. Según Asís, el peso de Santiago Caputo es determinante, pero peligroso: “Todavía Milei cree que es presidente gracias a los consejos de Santiaguito (Caputo), el ‘neo-Giacomini’”. Para Jorge Asís, el experimento de Milei enfrenta desafíos que van más allá de la macroeconomía: se trata de una crisis de formas, de alianzas internacionales inciertas y de una oposición que, aunque parezca dormida, está empezando a “organizar esa oposición que para todos no existía”.