La suba de tasas de interés en 2025 y la caída del poder adquisitivo sacudió las carteras crediticias de los bancos. Según el último Informe de Bancos divulgado por el BCRA, la morosidad de las familias trepó en febrero al 11,2%, mientras que el de empresas se ubicó en 2,9%. El ratio de irregularidad del crédito al sector privado creció 0,3 puntos porcentuales con respecto a enero y se ubicó en 6,7 por ciento. “El sistema financiero continuó exhibiendo elevados niveles de cobertura con previsiones. El saldo de previsiones totales representó 90% de la cartera en situación irregular (+0,9 puntos porcentuales respecto a enero) y 6% del financiamiento total al sector privado (+0,4 puntos porcentuales mensual)”, consignó el Banco Central. “En febrero el conjunto de entidades preservó elevada cobertura frente al riesgo de crédito asumido. En particular, el saldo de crédito en situación irregular neto de las previsiones en términos del capital regulatorio (RPC) se ubicó en 1,4% en el mes, ligeramente por debajo del registro de enero”, agregó el informe oficial. En el mes los indicadores de solvencia se elevaron levemente. En febrero la integración de capital del sistema financiero se incrementó 1,2 puntos porcentuales de los activos ponderados por riesgo, hasta ubicarse en 30,3%. Por su parte, las entidades financieras acumularon utilidades equivalentes a 0,8% del activo (ROA) para los últimos 12 meses, reduciéndose en la comparación interanual.