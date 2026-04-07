El escritor y columnista político Jorge “Turco” Asís definió al gobierno de Javier Milei como “un pan de manteca en el asfalto del mediodía de enero”. La frase, tomada de su propia columna semanal, fue el disparador de una extensa conversación con el periodista Jorge Fontevecchia, en la que el escritor disparó críticas hacia un gobierno que, en su diagnóstico, se derrite a ritmo acelerado. “El gobierno de consultores se derrite. Por más énfasis que le pongan a la defensa, está bastante acosado por suficientes escándalos", planteó Asís en una entrevista con Perfil. “Todos los grandes logros de Milei hasta aquí fueron políticos. Y veo que se resquebraja también políticamente, aunque con énfasis se defina como el mejor gobierno de la historia”, advirtió. Uno de los ejes de la charla fue la situación del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuya continuidad en el cargo atraviesa una tormenta política. Asís fue categórico: para él, este es “el tercer jefe de gabinete que se le cae en poco más de dos años de gestión”, y el problema de Adorni no es el viaje privado a Punta del Este ni haber llevado a su esposa en el avión presidencial. “El gran error fue haber elevado tanto la vara, ponerse prácticamente en fiscal, acusador feroz de hechos como el que protagoniza hoy él”, señaló el analista. Y añadió, con la ironía que lo caracteriza, que “el poder depara privilegios” y que es una torpeza cuestionar esos privilegios cuando uno los ejerce, para luego verse atrapado por ellos. Según Asís, Adorni está además vinculado al escándalo de la criptomoneda Libra y tiene “los días contados”. “Intuyo que Adorni va a ser un tercer premier que tiene prácticamente los días contados. Y bueno, esperemos que elija un cuarto premier que por lo menos sea más confiable y que no reproche las tonterías de las ventajas que depara el poder", indicó. Para Asís, “lo importante de este gobierno es Milei”. “El fenómeno es Milei y por supuesto el gran instrumento que tiene es la “Guantanamera”, la protectora prodigiosa, la hermana Karina. Y después te diría, son todos personajes que dependen de Milei", afirmó. El escritor ve un tablero electoral mucho más complejo de lo que el oficialismo quiere reconocer. Advierte que “el mito de que la oposición no existe” es exactamente eso: un mito. El peronismo, según su lectura, viene preparando cuatro candidaturas presidenciales en simultáneo: Axel Kicillof, quien lleva más de dos años posicionándose como el gran opositor desde la gobernación bonaerense; el ex mandatario sanjuanino Sergio Uñac; el gobernador santiagueño Gerardo Zamora; y Sergio Massa, quien, aunque ya fue dos veces candidato presidencial, “sabe que le queda una bala en la recámara”. Del lado no peronista, el escenario tampoco es simple. Asís contempla la posibilidad de que Victoria Villarruel —a quien llama “la Cayetana” en alusión a la política española de ultraderecha Cayetana Álvarez de Toledo— construya una alternativa desde el nacionalismo de derecha que incluso seduzca a sectores del peronismo. “Si Villarruel desde el nacionalismo de derecha genera alguna alternativa que a veces tienta a algún sector incluso del peronismo... por supuesto que va a ser muy difícil para Milei conseguir su reelección”, advirtió. A eso se suman Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quien hoy acompaña al mileísmo pero, según el analista, tiene la presidencia como objetivo final. Que no se confunda Milei, que piense que esta muchacha lo que quiere es ir por el maxiquiosco de la Capital o ser su vicepresidenta. Si vos la ves con alguna ventaja, me parece que si tiene que elegir va a elegir el premio mayor", concluyó.