En la Argentina actual, el consumo dejó de ser una simple decisión económica para convertirse en una estrategia emocional. Ya no se trata únicamente de cuánto se gana o cuánto aumentan los precios, sino de cómo las personas perciben el riesgo, la incertidumbre y la posibilidad de perder lo poco que sienten que tienen asegurado. En ese terreno aparece un fenómeno cada vez más visible: el síndrome del “por las dudas”. “Compro ahora por las dudas que aumente”. “No gasto por las dudas que se complique”. “Me endeudo por las dudas que después no pueda”. Estas frases, repetidas en distintos niveles socioeconómicos, revelan un patrón de comportamiento que responde más a una lógica preventiva que a un cálculo racional. La economía conductual lo explica con claridad: cuando la incertidumbre se vuelve persistente, las personas priorizan evitar pérdidas antes que maximizar beneficios. Es lo que se conoce como aversión a la pérdida, y en contextos como el argentino se intensifica. El resultado es un consumo tensionado, contradictorio y muchas veces difícil de interpretar desde los indicadores tradicionales. Por un lado, aparecen decisiones impulsivas, como adelantar compras o stockearse. Por otro, conductas de retracción extrema, donde se posterga incluso lo necesario. Comprar “por las dudas” puede implicar pagar más caro, asumir deudas innecesarias o inmovilizar recursos. No gastar “por las dudas” puede traducirse en pérdida de bienestar, oportunidades o calidad de vida. En ambos casos, la emoción desplaza al análisis. Además, este fenómeno se potencia con la sobreinformación, la velocidad de las noticias económicas y la falta de certezas estructurales. Cada dato nuevo —un índice de inflación, una medida económica, una proyección— activa reacciones. Y cuando esas reacciones se sostienen en el tiempo, moldean hábitos. Desde la psicología del dinero, entender este comportamiento es clave para no quedar atrapados en él. No se trata de eliminar la incertidumbre —algo imposible en cualquier economía—, sino de construir criterios más estables para decidir. Separar urgencia de importancia, distinguir información de ruido y reconocer cuándo una decisión está guiada por el miedo y no por la necesidad. El verdadero riesgo del “por las dudas” es mental. Es vivir en un estado permanente de anticipación negativa, donde cada decisión se toma para evitar un problema que todavía no ocurrió. Y en ese proceso, lo que se pierde es claridad. En contextos desafiantes, la educación financiera sigue siendo necesaria, pero resulta insuficiente por sí sola. Hace falta incorporar una dimensión más profunda: la comprensión de cómo pensamos, sentimos y reaccionamos frente al dinero. Solo así es posible pasar de un consumo defensivo a uno consciente, incluso en escenarios inciertos.