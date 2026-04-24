El panorama en el Congreso es clave para el gobierno de Javier Milei. En este contexto, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, era un puntal clave con dos senadores que le respondían para aprobar las reformas que ansiaba el Ejecutivo. Sin embargo, las cosas cambiaron y los legisladores rompieron con el mandatario provincial y recibieron una oportuna visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Aunque falta un año y medio para las elecciones presidenciales, el panorama político empieza a recalentarse de cara a los comicios. En este sentido, Claudio Vidal es uno de los gobernadores más cercanos hoy a la Casa Rosada y, como ya contó El Cronista, uno de los que está barajando la posibilidad de una alianza electoral con el Presidente el año que viene. Vidal tiene una situación acuciante en su provincia, una crisis producto del retiro de YPF, el freno de la obra pública y la destrucción de empleo.En este sentido, hoy además sufre una derrota política luego de que ayer los legisladores José María Carambia y Natalia Gadano rompieran su alineamiento. El propio Carambia cuestionó el gobierno de Claudio Vidal y anunció que será candidato a gobernador. En una dura entrevista, denunció que la gestión provincial es un gobierno de “improvisación constante” y “amiguismos sindicales”, acusando además al fefe de Gabinete de mentirle en la cara y retener fondos clave para los municipios. Para el gobernador es un golpe fuerte, según comentan voces allegadas a El Cronista. Los Carambia fueron parte de la construcción de Frente Por Santa Cruz, la fórmula que llevó al mandatario a la gobernación. “Es lo que permitió que ganara”, explicaron. “Ayer rompió con el gobernador y hoy va Villarruel”, señaló con sorna una voz cercana a Vidal. Ahora, a Claudio Vidal solo le queda un diputado, con lo cual pierde poder de negociación con el Gobierno nacional. La ruptura había sido producto de diferencias políticas muy marcadas. Los legisladores ya venían distanciados producto de la cercanía de Vidal con Milei y los problemas en los municipios por cosas que no resuelve la gobernación. “Hablaron, pero no hubo posibilidad de acuerdo, ahora con el anuncio de su candidatura menos”, indicó una voz calificada. Por su parte, Victoria Villarruel hoy llegó a Santa Cruz, para reunirse con Gadano y Carambia. “Estoy acá porque la Patagonia es el futuro, quiero junto a los senadores poder conocer los departamentos de la provincia. He avisado de mi visita al gobernador y espero poder verlo, siempre teniendo a Santa Cruz muy presente, la Argentina no es solo la capital Federal”, afirmó Villarruel al encontrarse con la prensa local. Además, aseguró que “es muy importante que una autoridad nacional esté junto a los senadores con los que trabaja y que los santacruceños sepan que su vicepresidente está”. La vicepresidenta reconoció que Gadano será candidata a intendenta de Caleta Olivia el próximo año, pero no mencionó los dichos recientes de Carambia. Aún no hay confirmación si el gobernador recibirá o no a la vicepresidente en su provincia. “Debería”, dicen voces calificadas. Aun así, el patagónico sabe que eso le pasa factura frente a la Casa Rosada después, todavía no hay una decisión tomada. Del lado de la vicepresidente se limitaron a afirmar que visitarán al mandatario “si la recorrida lo permite”. En todo caso, el panorama queda abierto.