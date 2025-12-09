En esta noticia El riesgo de la “Trump-dependencia”

La llegada de los primeros aviones F-16 a la Argentina marca un relanzamiento del poder aéreo de Argentina luego de décadas sin adquisiciones de este tipo.

El objetivo es integrar estas aeronaves en un entorno operativo moderno, centrado en redes, y garantizar mayor seguridad en el espacio aéreo nacional.

La presentación de estos aviones de origen estadounidense desde Dinamarca se realizó el sábado pasado, en el marco de un evento que el Gobierno consideró un hito histórico que recupera la capacidad de intercepción supersónica y refuerza la defensa del espacio aéreo nacional.

Sin embargo, el escritor y periodista Jorge Asís lanzó una dura crítica contra la última adquisición del ministro saliente Luis Petri. En una entrevista por Ahora Play, relativizó el valor estratégico de la operación militar y calificó a las unidades como “chatarra de Dinamarca más o menos reacondicionada”.

“Son aviones que tienen 40 años y cuestan u$s 25.000 la hora”, apuntó Asís, quien subrayó que la compra no incluye el armamento, el cual es “un negocio aparte”.

En esa línea, se burló de Petri, a quien describió irónicamente como alguien “desesperado por ganas de pasear en avioncitos”.

Luego, recordó que la designación de Petri en Defensa fue impulsada originalmente por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en un momento donde el poder lo concentraba Nicolás Posse.

El riesgo de la “Trump-dependencia”

En otro tramo de la entrevista, Asís planteó una ecuación política lineal para explicar el momento actual: el destino de la oposición argentina depende del Gobierno, y el Gobierno depende de Estados Unidos.

En ese sentido, criticó que el rumbo de la política argentina está centrada casi exclusivamente con la figura de Donald Trump.

“La conducción y la estrategia del peronismo dependen de cómo le vaya a Milei. Y Milei depende de cómo le vaya a Trump. Y la cuestión es que no le están yendo tan bien las cosas a Trump”, puntualizó.

“Te salvó una elección, pero me parece que estás demasiado jugado a ese caballo”, concluyó al respecto.