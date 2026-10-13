“Compralos ahora”: la nueva recomendación del Gurú del blue con el dólar planchado (foto: archivo).

El analista financiero Salvador Di Stefano hizo un análisis sobre la economía argentina y advirtió que el Gobierno no puede bajar hoy los impuestos distorsivos porque el superávit fiscal no alcanza para compensar la caída de la recaudación.

“Primero tengo que tener el superávit y después bajo los impuestos”, resumió el especialista en una entrevista con Border Periodismo. “Si yo primero bajo los impuestos y no aseguro el superávit, voy a tener un problema”, agregó.

En ese escenario, según Di Stefano, el Estado enfrentaría dos alternativas: “Voy a tener que salir a buscar plata al mercado o no voy a poder pagar el gasto público”.

El analista tomó como ejemplo a Ingresos Brutos, al que definió como “el impuesto más regresivo que hay en el mercado”. Según sus datos, el tributo representa cuatro puntos del PBI.

Di Stefano precisó además que Ingresos Brutos explica “casi el 85% de la recaudación en todas las provincias”. “La pregunta es, si yo elimino Ingresos Brutos, ¿cómo pago el gasto público de las provincias?”, planteó.

Retenciones e impuesto al cheque, bajo la lupa de Di Stefano

En el plano nacional, el economista identificó dos tributos regresivos: los derechos de exportación y el impuesto al cheque. De acuerdo con su estimación, ambos representan en conjunto 2,5 puntos del PBI.

“Son tremendamente distorsivos”, reconoció Di Stefano. Sin embargo, aclaró que “para bajarlo, necesitaría tener un resultado fiscal que sea positivo en 2,5 puntos de PBI”.

El analista recordó que el resultado fiscal actual es positivo en 0,2%, por lo que “hoy no se puede bajar ese impuesto”.

En este sentido, Di Stefano dibujó un posible esquema gradual de baja de impuestos. “Probablemente, cuando el resultado fiscal sea 0,5, 0,6%, el Gobierno diga: ‘Voy a bajar estos impuestos distorsivos’”, proyectó. Según su cálculo, esa reducción equivaldría a 0,3 puntos del PBI.

Alerta por un aumento en los embargos de ARCA

Di Stefano también analizó el aumento de los embargos de ARCA sobre empresas. Según un informe citado en la entrevista, el organismo trabó 135.744 medidas sobre personas jurídicas entre enero y agosto de 2026.

La cifra representa un alza del 52% respecto del mismo período de 2025. “A nadie le gusta que le reclamen ni le embarguen”, admitió el especialista.

No obstante, Di Stefano defendió la necesidad recaudatoria del Estado. “Tiene que pagar 10 millones de jubilaciones al mes, tiene que pagar Asignación Universal por Hijo, tiene que pagar los sueldos de los empleados”, enumeró.

Según su cálculo, el Estado paga 25 millones de cheques por mes. “Lógicamente, cuando el ARCA ve que cae la recaudación, acciona sobre los contribuyentes”, explicó.

Problemas de caja en las empresas

El analista atribuyó los atrasos a los problemas de caja de las empresas . “Como el crédito es caro en la República Argentina, vos te financiás con tu proveedor”, describió. Así, los cheques que antes se libraban a 30 días pasan a 45 o 60.

Según Di Stefano, ese mecanismo alarga el ciclo de conversión de efectivo, que definió como “la cantidad de días que median entre que vos cobrás y vos pagás y lo que rotás el inventario”.

“La plata no la tenés. Como la plata no la tenés, ¿qué tratás? Tratás de postergar el pago”, explicó. Y concluyó: “Al ARCA seguramente tampoco le gusta tirar todos estos embargos, pero lo tiene que hacer”.

El pronóstico sobre la inflación de septiembre

Consultado por el dato de inflación de septiembre, que se conoce esta tarde, Di Stefano estimó que el índice se ubicará entre 1,7% y 1,9%. “CABA salió 1,8 y me parece que va a estar ahí”, indicó.

El especialista destacó “una baja importante en el precio de la carne”, aunque advirtió que el combustible se mantiene “muy rebelde” por el contexto internacional. “La inflación la veo tranquila”, concluyó.