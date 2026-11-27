El economista y analista de mercados Salvador Di Stefano lanzó una advertencia por una “paradoja cambiaria” que podría impactar de lleno en el bolsillo y en las cotizaciones financieras. Una baja del precio internacional del petróleo traería alivio en los surtidores argentinos, pero al mismo tiempo impulsaría una suba del dólar.

“Empezó a caer el petróleo. Es una gran noticia para la República Argentina, pero tiene efectos colaterales”, anticipó al analizar la dinámica del mercado internacional.

Por qué la baja del petróleo podría tener impacto negativo en el mercado cambiario

En diálogo con Border Periodismo, el especialista explicó que la consolidación del sector energético como principal sostén de la oferta de divisas vuelve a la economía argentina más sensible a las oscilaciones del barril de crudo.

El foco de la advertencia del también conocido como Gurú del Blue, radica en el frente externo. Según señaló, el ingreso de dólares provenientes de petróleo, gas y minería, que contabilizó en torno a los u$s 18.000 millones, fue el factor decisivo que “mantuvo el dólar a raya el último tiempo”.

A cuánto se iría el dólar. Pixabay

Bajo ese esquema, una cotización internacional más baja del crudo recortaría el flujo de divisas que ingresan al país por exportaciones energéticas y alteraría el equilibrio cambiario. “Qué pasa si el petróleo baja: van a entrar menos dólares. Si entran menos dólares, si hay menos oferta de dólares y la demanda se mantiene constante, el dólar puede subir”, sostuvo el consultor.

En ese escenario, Di Stefano trazó proyecciones concretas tomando como punto de partida un dólar mayorista en $ 1580, al que ubicó como referencia clave antes de que el movimiento se traslade al resto de las cotizaciones. “Podría ir de $ 1580 a la zona de $ 1650”, especificó sobre este último.

En tanto, sobre el dólar blue y el MEP, consideró: “El blue podría estar en $ 1750, $ 1800”, mismo rango que estimó para el MEP. De darse esa situación, el dólar Contado con Liquidación (CCL), podría ubicarse en $ 1850, según proyectó. “Estamos en la previa de probablemente un aumento del dólar”, resumió el analista.

Qué pasaría con las petroleras

Consultado sobre si las petroleras efectivamente convalidarían esa rebaja en los surtidores, Di Stefano argumentó que la diferencia respecto de años anteriores es la apertura comercial y la competencia directa entre jugadores.

“En el pasado bajaba el petróleo y, como vos acá tenías una economía cerrada, chau, no pasaba nada. Ahora, vos y yo mañana nos ponemos una estación de servicio, importamos gasoil y le competimos a YPF de igual a igual. El tener una economía abierta hace flexibles todos los precios en la economía porque eso genera competencia”, expresó.