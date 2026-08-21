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“ El nuevo gatillo del cierre de empresas son los embargos sin aviso que aplica Arca” . La frase la dispara un referente del sector industrial y coincide con otra reacción furibunda del Presidente sobre el momento heterogéneo que atraviesa la economía, que coronó con el final de su discurso en el Consejo de las Americas este jueves en el que afirmó: “Los prebendarios tienen que quebrar”.

En la semana se volvió viral un audio atribuido a dos dueños de la compañía textil Will Der, al anunciar entre lágrimas que debían bajar la persiana de su fábrica de indumentaria en la provincia de Buenos Aires a raíz de la falta de pedidos. “Son 50 años tirados a la basura”, se escucha. Se trata de un caso más que refleja el cambio en el mundo de la ropa, donde la caída de la demanda y el aumento de la oferta importada vienen generando un sostenido proceso de achicamiento y despidos.

Sobre este panorama, varios dueños de empresas pequeñas y medianas del rubro revelaron -al ser consultados por El Cronista- que hay un nuevo disparador de crisis en las compañías y es la llegada de embargos sobre cuentas por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

“Todos los días se cae una empresa y el nuevo detonante son los embargos de la AFIP”, dice un empresario que -como todos- todavía llama al ente tributario por su viejo nombre. “Se hace imposible pagar y te caés”, dicen.

Un fabricante mayorista agregó que en los últimos 60 días a tres de sus clientes les pasó lo mismo. “A uno le embargaron cinco cuentas por una deuda de $1 millón de pesos de intereses adeudados de 2023, sin aviso previo”, detalló. “Te quedás sin bancos, sin chequera, no podés seguir operando, y al no poder mover ninguna cuenta te empuja al concurso de acreedores”, relató.

“Son embargos que no parecen grandes, pero como todo el mundo está finito te terminás de caer”, dice otro pyme de la indumentaria. “Está pasando por todos lados”, concluyó la fuente, que prefiere no comentar el fuerte alegato de Javier Milei, que llamó al sector textil a competir “como hace Italia”, a base de diseño. “El dólar se mueve por debajo de los costos, te suben los servicios, no hay demanda y al final te termina de matar la AFIP”, dice otro testimonio.

“Te quedás sin bancos, sin chequera, no podés seguir operando, y al no poder mover ninguna cuenta te empuja al concurso de acreedores”

Desde la Fundación Protejer, en tanto, indicaron en el último reporte de la actividad textil de mayo que “tanto la pérdida de empleo como el cierre de establecimientos se viene acelerando en los últimos meses”, en el marco de una caída de la demanda local y una mayor oferta importada que deja los niveles de uso de capacidad instalada en mínimos históricos. “Históricamente, el mercado interno se abastecía en partes iguales por producción nacional (50%) e importaciones (50%). En la actualidad, las importaciones ya explican cerca del 70% del mercado, desplazando por completo a la fabricación local”, subrayan.

Consultados sobre este fenómeno en Arca, no hubo respuestas al momento de publicar esta nota. La irrupción del Estado como factor decisivo para el cierre de empresas es una novedad en lo que el jefe de Estado define como el proceso de destrucción creativa en el marco de una transformación productiva con -justamente- la baja de impuestos como bandera.

“No sólo hay que mirar las empresas que cierran sino también las que abren, los recursos se reasignan”, subrayó el primer mandatario, tras defender la agenda de desregulaciones que lleva adelante el ministro Federico Sturzenegger.

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La polémica sobre la situación productiva marca la discusión pública a partir de datos macro que muestran un “serrucho” de crecimiento y retrocesos en la actividad, con sectores que saltan con fuerza y otros que caen o crecen muy poco, muy por debajo de los niveles previos al mandato actual.

El Gobierno lo atribuye a la falta de competitividad de empresas acostumbradas a protecciones -”cazar en el zoológico”-, aunque economistas como Miguel Ángel Broda, jefe de Milei en su estudio y de buen trato con él, señalan: “Siempre estuve a favor de la apertura comercial, pero con este dólar, de cada 10 empresas que cierran, 5 son al cohete; hay que dar tiempo para la reconversión”.

El Presidente, en cambio, llamó a “ponerse los pantalones largos” y “terminar con la hipocresía”, en un momento airado de su alocución en el hotel Alvear convocado por el tradicional Consejo de las Americas.

“Siempre estuve a favor de la apertura comercial, pero con este dólar, de cada 10 empresas que cierran, 5 son al cohete; hay que dar tiempo para la reconversión” Miguel Ángel Broda

Allí, concluyó: “Los empresarios prebendarios tienen que quebrar”, tras un nuevo discurso con referencias a Techint y Fate como ejemplos del país que no quieren.

Más de uno en el auditorio se acordó de Axel Kicillof, cuando siendo viceministro de Economía en 2012 había dicho en una polémica también con el titular de la siderúrgica, Paolo Rocca: “Tendríamos que bajar el precio de la chapa y fundir a Techint, pero no lo vamos a hacer”.

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De acuerdo con un informe de Fundar en mayo cerraron 2371 empresas respecto del mes anterior. Así, se acumulan 30.633 empresas menos desde noviembre de 2023, una caída del 6%, “la mayor para los primeros 2 años y medio de una gestión presidencial en las últimas dos décadas”. Los datos surgen del Monitor Mensual de Empresas del think tank, que anota 16 meses consecutivos de caídas mensuales y 27 meses seguidos de retrocesos interanuales.